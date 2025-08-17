Thyssen-Aktie bricht ein: Umsatzprognose drastisch gesenkt!
Die Thyssen-Aktie hat nach der Veröffentlichung schwacher Quartalszahlen um bis zu fünf Prozent nachgegeben. Der Industriekonzern senkte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, das bis Ende September läuft, von einem Rückgang von maximal drei Prozent auf nunmehr fünf bis sieben Prozent. Im dritten Quartal fiel der Umsatz um neun Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, was auf eine sinkende Nachfrage und niedrigere Preise in drei von fünf Geschäftsbereichen zurückzuführen ist. Besonders betroffen sind die Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Bauwirtschaft, wie CEO Miguel López betonte.
Trotz der schwierigen Marktlage konnte das Segment Decarbon Technologies einen positiven Beitrag leisten und den bereinigten operativen Gewinn um vier Prozent auf 155 Millionen Euro steigern, jedoch blieb dieser unter den Markterwartungen von 174 Millionen Euro. Der Konzern verzeichnete einen Verlust von 278 Millionen Euro, bedingt durch einen Steuereffekt im Zusammenhang mit der geplanten Abspaltung der Marinesparte TKMS, Wertminderungen im Stahlgeschäft und Restrukturierungskosten im Autoteilebereich. Der Free Cashflow vor Portfolioveränderungen lag bei -227 Millionen Euro, soll jedoch bis zum Geschäftsjahresende ausgeglichen werden.
In Reaktion auf die schwachen Zahlen kürzte Thyssen-Aktuell seine Investitionen um 200 Millionen Euro auf 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro. Ein Lichtblick war die Marinesparte TKMS, die ihren Auftragseingang um 21 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro steigerte und damit als einziger Bereich Umsatzwachstum verzeichnete. Thyssen-Krupp plant, TKMS im Oktober an die Börse zu bringen, wobei Aktionäre für je 20 Thyssen-Krupp-Aktien eine TKMS-Aktie erhalten.
Analysten reagieren unterschiedlich auf die Situation: Die Baader Bank belässt die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro, während JPMorgan das Kursziel von 6,50 auf 6,30 Euro senkte und die Einstufung auf "Neutral" belässt. Der Handelskonflikt mit den USA und die Unsicherheiten in der Automobilbranche belasten das Unternehmen zusätzlich. Thyssen-Krupp bleibt optimistisch hinsichtlich der langfristigen Ziele, sieht sich jedoch angesichts der aktuellen Herausforderungen gezwungen, seine Prognosen anzupassen.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,55 % und einem Kurs von 8,304EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
