Adesso übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und Aktienkurs explodiert!

Die Reaktion der Börse auf diese positiven Nachrichten war euphorisch: Die Adesso-Aktie sprang am Donnerstag um mehr als 16 Prozent auf über 85 Euro. Trotz eines Rückgangs von rund 4 Prozent im Jahresvergleich glauben Analysten an das langfristige Potenzial der Aktie. Berenberg hat ein Kursziel von 137 Euro festgelegt, während Warburg-Analyst Andreas Wolf sogar von einem Kurs von 160 Euro ausgeht, was einem Anstieg von fast 90 Prozent vom aktuellen Niveau entsprechen würde.

Der IT-Dienstleister Adesso aus Dortmund hat im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 356,1 Millionen Euro, während das EBITDA dank gestiegener Lizenzverkäufe im Produktgeschäft auf 19,3 Millionen Euro fast doppelt so hoch ausfiel wie im Vorjahresquartal. Für das gesamte erste Halbjahr verzeichnete Adesso ein organisches Umsatzwachstum von 12 Prozent auf 709,5 Millionen Euro, und das EBITDA stieg um 34 Prozent auf 37,2 Millionen Euro.

Die Nachfrage nach Adessos Dienstleistungen wuchs in nahezu allen Kernbranchen, mit Ausnahme der Automobilindustrie, die um fast 7 Prozent nachgab. Besonders stark war das Wachstum im Gesundheitswesen (+27 Prozent) und bei Versorgungsunternehmen (+22 Prozent). Im größten Segment, dem öffentlichen Sektor, fiel der erwartete Nachholeffekt nach der Bundestagswahl zunächst schwächer aus, dennoch konnte ein Umsatz von 109,1 Millionen Euro (+9 Prozent) erzielt werden.

Auf nationaler Ebene stiegen die Umsätze um 14 Prozent, international um 6 Prozent. Die Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich auf 187,9 Millionen Euro, was unter anderem auf ein höheres Working Capital und negative operative Cashflows zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 44,9 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2025 peilt Adesso Umsätze zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro an, während das EBITDA zwischen 105 und 125 Millionen Euro liegen soll, nach 98 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz eines Verlusts von 1,9 Millionen Euro im zweiten Quartal zeigt das Unternehmen eine verbesserte Profitabilität und erwartet ein beschleunigtes Wachstum im weiteren Jahresverlauf, unterstützt durch höhere Lizenzumsätze und ein Investitionspaket der deutschen Regierung.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 82,70EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.