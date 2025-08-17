Adyen-Aktie stürzt um 20%: Wachstumsprognose sorgt für Schock!
Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat am Donnerstag einen dramatischen Kursrutsch von fast 20 Prozent erlitten, was den schwersten Tagesverlust seit 2023 markiert. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen fiel die Aktie zeitweise um über 300 Euro und erreichte ein neues Jahrestief bei 1.250 Euro. Der Rückgang ist auf eine deutliche Korrektur der Wachstumsprognose zurückzuführen, da Adyen nun keine Beschleunigung des Umsatzwachstums mehr erwartet. Die wirtschaftlichen Folgen der US-Zollpolitik, die das internationale Handelsvolumen und damit das Zahlungsvolumen des Unternehmens stark belasten, sind hierbei besonders ausschlaggebend.
Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Nettoumsatz um 20 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit 1,114 Milliarden Euro gerechnet hatten. Das EBITDA wuchs um 28 Prozent auf 543,7 Millionen Euro, verfehlte jedoch ebenfalls die Prognosen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 46 auf 50 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen. Kritisch wird jedoch das verarbeitete Zahlungsvolumen betrachtet, das nur um 5 Prozent auf 649 Milliarden Euro wuchs, während der digitale Zahlungsverkehr sogar um 9 Prozent zurückging. Analysten hatten hier mit deutlich höheren Werten gerechnet.
Die von den USA verhängten Zölle haben bereits im ersten Halbjahr negative Auswirkungen auf die Geschäftszahlen von Adyen gezeigt, insbesondere im internationalen Onlinehandel. Zudem meldete das Unternehmen ein langsameres Wachstum in der Region Asien-Pazifik, was die globale Expansion weiter erschwert. Das Management äußerte sich pessimistisch über die Möglichkeit einer Wachstumsbeschleunigung im laufenden Jahr, während die Prognose für 2025 grundsätzlich positiv bleibt, jedoch mit einer gedämpften Erwartung an dynamischere Entwicklungen.
Trotz der aktuellen Herausforderungen plant Adyen, die Investitionen in neue Mitarbeiter im zweiten Halbjahr in ähnlichem Tempo fortzusetzen. Analysten von Berenberg und Jefferies zeigen sich trotz der Enttäuschung über die Halbjahreszahlen optimistisch und sehen in der aktuellen Kurssituation eine Kaufgelegenheit. Die fundamentale Lage des Unternehmens wird als stark eingeschätzt, insbesondere über das Jahr 2025 hinaus.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1.390EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
