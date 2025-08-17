Adyen-Aktie stürzt um 20%: Wachstumsprognose sorgt für Schock!

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat am Donnerstag einen dramatischen Kursrutsch von fast 20 Prozent erlitten, was den schwersten Tagesverlust seit 2023 markiert. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen fiel die Aktie zeitweise um über 300 Euro und erreichte ein neues Jahrestief bei 1.250 Euro. Der Rückgang ist auf eine deutliche Korrektur der Wachstumsprognose zurückzuführen, da Adyen nun keine Beschleunigung des Umsatzwachstums mehr erwartet. Die wirtschaftlichen Folgen der US-Zollpolitik, die das internationale Handelsvolumen und damit das Zahlungsvolumen des Unternehmens stark belasten, sind hierbei besonders ausschlaggebend.

Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Nettoumsatz um 20 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit 1,114 Milliarden Euro gerechnet hatten. Das EBITDA wuchs um 28 Prozent auf 543,7 Millionen Euro, verfehlte jedoch ebenfalls die Prognosen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 46 auf 50 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen. Kritisch wird jedoch das verarbeitete Zahlungsvolumen betrachtet, das nur um 5 Prozent auf 649 Milliarden Euro wuchs, während der digitale Zahlungsverkehr sogar um 9 Prozent zurückging. Analysten hatten hier mit deutlich höheren Werten gerechnet.