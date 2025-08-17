Grenke: Trotz Rückgang der Vorsteuergewinne – Analysten optimistisch!

Die Kosten des Unternehmens stiegen um 11 Prozent auf 91,3 Millionen Euro, während sich die Cost-Income-Ratio leicht auf 56,1 Prozent verbesserte. Positiv zu vermerken ist, dass Grenke eine Einigung mit Finanzinvestoren über den Kauf von Franchisegesellschaften in Chile, Lettland und Kanada erzielt hat, was den Erwartungen entsprach und einen Paketpreis von 70 Millionen Euro umfasst.

Im zweiten Quartal 2023 musste der Leasing-Spezialist Grenke einen signifikanten Rückgang seines Vorsteuerergebnisses um 38 Prozent auf 20,3 Millionen Euro hinnehmen. Dieser Rückgang war jedoch im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Ein wesentlicher Faktor für die negative Entwicklung war der drastische Anstieg der Risikovorsorge, die um 67 Prozent auf 47 Millionen Euro anstieg. Trotz dieser Herausforderungen konnte Grenke einen Anstieg des Zinsüberschusses um 12 Prozent auf 100,9 Millionen Euro verzeichnen, wobei der Anstieg im Vergleich zum Vorquartal moderat ausfiel.

Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert und sieht ein Konzernergebnis zwischen 71 und 81 Millionen Euro vor, nach 26 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Diese Prognose wird durch höhere Zinserträge, Serviceumsätze und profitablere Neugeschäfte gestützt. Das Neugeschäft wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro. CEO Sebastian Hirsch äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Gewinnsteigerung im zweiten Quartal einen Wendepunkt darstelle.

Analysten bewerten die Quartalsergebnisse unterschiedlich. Philipp Häßler von der DZ-Bank bezeichnete das Ergebnis als erwartungsgemäß schwach, sieht jedoch die bestätigte Jahresprognose positiv und rechnet mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr. Er bestätigte sein Kursziel von 22 Euro, was etwa 10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Die Aktie von Grenke, die sich von Mehrjahrestiefs um die 12 Euro erholt, zeigte am Donnerstag einen Kurssprung von über 10 Prozent und näherte sich der Marke von 20 Euro.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen und hebt die Rückkehr der Geschäftsdynamik sowie erste Anzeichen einer Stabilisierung hervor. Analyst Simon Keller sieht die Effizienz des Unternehmens verbessert und erwartet, dass Grenke auf dem richtigen Weg ist, um die Unterbewertung im Vergleich zum Buchwert von 26 Euro sukzessive zu schließen.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 17,84EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.