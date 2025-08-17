Ölpreise steigen leicht: Geopolitische Spannungen und Trump-Putin-Gipfel im Fokus

Das Interesse der Anleger richtet sich zunehmend auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das am Freitag in Alaska stattfinden soll. Im Mittelpunkt des Gipfels steht die Frage, ob Trump Putin zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt bewegen kann. Solche Entwicklungen könnten auch Auswirkungen auf den Ölmarkt haben, insbesondere in Bezug auf mögliche Sanktionen, die den russischen Ölhandel betreffen könnten.

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise leicht und konnten damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage ausgleichen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,12 US-Dollar, was einem Anstieg von 48 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 55 Cent auf 63,20 Dollar. Zuvor waren die Ölpreise aufgrund einer gesenkten Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) gefallen, die auf die schwächere Weltwirtschaft zurückzuführen ist.

In der Nacht vor dem Gipfeltreffen führte die ukrainische Armee erneut Angriffe auf die russische Ölindustrie durch, was die geopolitischen Spannungen weiter anheizt. Berichten zufolge wurde die Ölraffinerie in Sysran, etwa 800 Kilometer von der Ukraine entfernt, mit Kampfdrohnen angegriffen. Der Gouverneur der Region Samara bestätigte, dass das Gebiet angegriffen wurde, ohne jedoch spezifische Details zu den Schäden zu nennen. Diese Angriffe sind Teil einer breiteren Strategie der Ukraine, die darauf abzielt, die russische Infrastruktur zu schwächen.

Zusätzlich berichtete der ukrainische Generalstab von einem Angriff auf den russischen Seehafen Olja, wo ein Schiff getroffen wurde, das Munition und Drohnenbauteile aus dem Iran transportierte. Diese militärischen Aktivitäten könnten die geopolitische Lage weiter destabilisieren und somit auch die Ölpreise beeinflussen.

Am Freitag, vor dem Gipfeltreffen, fielen die Ölpreise jedoch leicht. Brent-Öl kostete 66,59 US-Dollar, was einem Rückgang von 25 Cent entspricht, während WTI auf 63,62 Dollar fiel. Marktbeobachter schätzen die Wahrscheinlichkeit eines direkten Waffenstillstands als gering ein, sehen jedoch die Möglichkeit von Folgetreffen, die den Druck auf Russland erhöhen könnten. Dies könnte sich negativ auf die Ölpreise auswirken, da Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung des Marktes bestehen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 66,14USD auf L&S Exchange (15. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.