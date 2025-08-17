PVA TePla: Umsatzrückgang, aber Auftragseingang zeigt Hoffnung für 2026!
Die PVA TePla AG hat am 14. August 2025 ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die von einem Rückgang der Umsätze geprägt sind, jedoch auch positive Signale im Auftragseingang zeigen. Laut der Analyse von Montega AG, die eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen hat, könnte dies auf eine Trendwende hindeuten. Der Umsatz im zweiten Quartal fiel um 17,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 60,8 Millionen Euro, was auf Projektverschiebungen im Halbleiterbereich und einen schwachen Auftragseingang im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Insgesamt erzielte PVA TePla im ersten Halbjahr Erlöse von 119,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,6 % im Jahresvergleich entspricht.
Trotz der rückläufigen Umsätze konnte das Unternehmen im Auftragseingang eine deutliche Verbesserung verzeichnen. Mit 57,5 Millionen Euro im zweiten Quartal wurde der Auftragseingang im Vergleich zum ersten Quartal (46,1 Millionen Euro) signifikant gesteigert und erreichte den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2023. Das Management äußerte sich optimistisch über die zukünftige Auftragslage, was die Prognosen für 2026 stützt, in dem eine zweistellige Umsatzsteigerung erwartet wird.
Die EBITDA-Marge lag im ersten Halbjahr bei 33,3 %, was eine Verbesserung um 2,0 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dennoch sank das EBITDA um 32,0 % auf 14,9 Millionen Euro, was auf höhere operative Kosten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb zurückzuführen ist. PVA TePla plant, die R&D-Kosten mittelfristig auf etwa 10 % des Umsatzes zu erhöhen, was in den Prognosen von Montega berücksichtigt wurde.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass PVA TePla im Jahr 2025 mit einem schwachen Geschäftsjahr konfrontiert ist, jedoch eine signifikante Erholung im Jahr 2026 erwartet wird. Die Kaufempfehlung wurde mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 Euro (zuvor 23,00 Euro) bekräftigt. Analysten loben die positive Entwicklung des Auftragseingangs und die anhaltende Dynamik im Unternehmen, was zu einer positiven Marktreaktion führte. Der Kurs der PVA TePla-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich zugelegt, was auf das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweist.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 23,36EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
