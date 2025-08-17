PVA TePla: Umsatzrückgang, aber Auftragseingang zeigt Hoffnung für 2026!

Die PVA TePla AG hat am 14. August 2025 ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die von einem Rückgang der Umsätze geprägt sind, jedoch auch positive Signale im Auftragseingang zeigen. Laut der Analyse von Montega AG, die eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen hat, könnte dies auf eine Trendwende hindeuten. Der Umsatz im zweiten Quartal fiel um 17,7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 60,8 Millionen Euro, was auf Projektverschiebungen im Halbleiterbereich und einen schwachen Auftragseingang im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Insgesamt erzielte PVA TePla im ersten Halbjahr Erlöse von 119,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,6 % im Jahresvergleich entspricht.

Trotz der rückläufigen Umsätze konnte das Unternehmen im Auftragseingang eine deutliche Verbesserung verzeichnen. Mit 57,5 Millionen Euro im zweiten Quartal wurde der Auftragseingang im Vergleich zum ersten Quartal (46,1 Millionen Euro) signifikant gesteigert und erreichte den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2023. Das Management äußerte sich optimistisch über die zukünftige Auftragslage, was die Prognosen für 2026 stützt, in dem eine zweistellige Umsatzsteigerung erwartet wird.