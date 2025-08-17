MLP verzeichnet dramatischen Gewinnrückgang – Doch Hoffnung für die Zukunft!

Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal 2025 einen drastischen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Der Überschuss fiel von 11,3 Millionen Euro im Vorjahr auf lediglich 1,3 Millionen Euro. Diese Entwicklung wurde am Donnerstag bei der Präsentation der endgültigen Geschäftszahlen bekannt gegeben. Bereits Ende Juli hatte MLP auf die Herausforderungen hingewiesen, die durch das gesunkene Zinsniveau, niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen sowie erhöhte Investitionen in die IT-Infrastruktur und IT-Beratungsleistungen entstanden sind. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach um fast 60 Prozent auf 4,9 Millionen Euro ein, während der Umsatz mit rund 228 Millionen Euro nahezu stabil blieb.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten zeigt sich MLP optimistisch für das zweite Halbjahr und bekräftigt das Jahresziel eines EBIT von 100 bis 110 Millionen Euro. Nach den ersten sechs Monaten stehen bereits 42,7 Millionen Euro zu Buche. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte MLP Gesamterlöse von 529 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders im Bereich Absicherung konnte ein Wachstum von 6 Prozent auf 139 Millionen Euro verzeichnet werden, während die Erlöse im Bereich Vermögen aufgrund der Kapitalmarktbedingungen nur um 2 Prozent auf 244 Millionen Euro stiegen.

Die MLP Gruppe hat zudem ihre Mittelfristplanung bekräftigt, die bis Ende 2028 ein EBIT von 140 bis 150 Millionen Euro bei Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro vorsieht. Strategische Maßnahmen zur Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden sowie der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sollen das Wachstum in allen Leistungsbereichen fördern. MLP plant auch, von den Investitionen in digitale Technologien und Künstliche Intelligenz zu profitieren, um Effizienzsteigerungen und Verbesserungen in der Kundenbetreuung zu erzielen.

Zum 30. Juni 2025 betreute MLP 594.300 Familienkunden und 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden. Die Zahl der Berater stieg auf 2.144. Trotz der Herausforderungen im zweiten Quartal bleibt MLP zuversichtlich, dass die getroffenen Maßnahmen und die strategische Ausrichtung zu einer Stabilisierung und einem zukünftigen Wachstum führen werden.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 7,58EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.