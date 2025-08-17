Nagarro: Dramatischer Ergebnisrückgang und schwache Prognose für 2025!

Im zweiten Quartal sank die operative Marge von 14,5 Prozent im Vorjahr auf 12,1 Prozent. Die Reaktion der Anleger fiel negativ aus: Die Aktie verlor zu Handelsbeginn über acht Prozent und notierte zuletzt bei etwa 50,85 Euro, was einem Rückgang von rund 4,2 Prozent entspricht. Analysten verweisen auf die Auswirkungen des schwachen US-Dollars, die das operative Ergebnis (EBITDA) um etwa 18 Millionen Euro belasteten.

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal 2025 einen signifikanten Rückgang seines Ergebnisses verzeichnet, was zu einer vorsichtigeren Prognose für das Gesamtjahr führte. Das Unternehmen rechnet nun mit einer operativen Marge von 13,5 bis 14,5 Prozent, was eine deutliche Absenkung im Vergleich zur vorherigen Planung von bis zu 15,5 Prozent darstellt. Diese Anpassung ist hauptsächlich auf die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro zurückzuführen, die sich negativ auf die Wertminderungsaufwendungen für konzerninterne Darlehen und Barmittel auswirkt.

Trotz der ungünstigen Wechselkurse konnte Nagarro im zweiten Quartal einen Umsatz von 252 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von über drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bereinigt um Währungseinflüsse betrug das Umsatzwachstum fast fünf Prozent. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt lagen die Erlöse jedoch knapp unter dem Vorjahresniveau, während der Umsatz in Deutschland um über 11 Prozent stieg. Besonders stark wuchs das Segment Management Consulting & Business Information mit einem Plus von über einem Drittel, während der umsatzstärkste Bereich Automotive, Fertigung und Industrie um fast 19 Prozent zulegte.

Das bereinigte EBITDA fiel um mehr als 14 Prozent auf 30,5 Millionen Euro, und der Gewinn schrumpfte um fast 31 Prozent auf 8,3 Millionen Euro. Nagarro hatte im Frühjahr Schwierigkeiten, als die Vorlage des testierten Konzernabschlusses für 2024 aufgrund von Differenzen mit dem Wirtschaftsprüfer verschoben werden musste. Dies führte zu einem vorübergehenden Ausschluss aus dem SDax, aus dem das Unternehmen im Juni jedoch zurückkehrte. Dennoch hat der Aktienkurs seit Dezember fast die Hälfte seines Wertes verloren, was die Unsicherheiten um die Unternehmensentwicklung unterstreicht.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 52,65EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.