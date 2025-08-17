Stimmrechtsänderung bei SAP: Dietmar Hopp Stiftung überschreitet 5%-Schwelle!

Daniel Hopp, der Mitteilungspflichtige, gab an, dass die Dietmar Hopp Stiftung gGmbH, die mit 5,06 % der Stimmrechte an der SAP SE beteiligt ist, die Schwelle von 5 % überschreitet. Diese Schwellenberührung fand am gleichen Tag statt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der SAP SE beträgt nach der Mitteilung 1.228.504.232, was die prozentuale Beteiligung von 5,06 % widerspiegelt. In der vorherigen Mitteilung lag dieser Anteil bei 5,04 %.

Am 15. August 2025 veröffentlichte die SAP SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie durch den Beitritt zweier Tochtergesellschaften zu einem bestehenden Stimmrechtspool verursacht wurde.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Stimmrechte der Dietmar Hopp Stiftung direkt und über andere Gesellschaften zugerechnet werden. Insbesondere wird die Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie die DAH Beteiligungs GmbH erwähnt, die ebenfalls Stimmrechte halten. Die Mitteilung verdeutlicht, dass der Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der SAP SE halten.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die über das laufende Aktienrückkaufprogramm der SAP SE informiert. Im Zeitraum vom 11. bis 13. August 2025 wurden insgesamt 643.911 Aktien zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 235,71 Euro, was zu einem aggregierten Volumen von 151.758.540,09 Euro führte. Der Rückkauf soll das Vertrauen in die Aktie stärken und den Wert für die Aktionäre erhöhen. Bis zum 13. August 2025 wurden insgesamt 5.683.802 Aktien im Rahmen des Programms zurückgekauft.

Die beiden Mitteilungen unterstreichen die aktive Rolle der SAP SE im Kapitalmarkt und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, die sowohl die Stimmrechtsstruktur als auch die Aktienrückkäufe betreffen. Diese Maßnahmen sind Teil der Bemühungen, die Unternehmensführung zu stärken und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 237,3EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.