Euro unter Druck: US-Dollar stärkt sich vor Trump-Putin-Gipfel!

Am Donnerstag geriet der Euro unter Druck und wurde im New Yorker Handel bei 1,1640 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1690 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Druck auf die Gemeinschaftswährung resultierte aus einer Stärkung des US-Dollars, die durch unerwartet hohe US-Erzeugerpreise ausgelöst wurde. Diese stiegen im Juli um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während Volkswirte nur mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet hatten. Die Erzeugerpreise haben einen direkten Einfluss auf die Verbraucherpreise, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Eine höhere Inflation könnte die Möglichkeit von Leitzinssenkungen durch die Fed begrenzen, was den Dollar zusätzlich stärkte.

Am Freitag stieg der Euro vor dem USA-Russland-Gipfeltreffen über 1,17 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1703 Dollar gehandelt. Der EZB-Referenzkurs lag bei 1,1688 Dollar. Die US-Konjunkturdaten, insbesondere die Einzelhandelsumsätze, die zwar unter den Erwartungen lagen, aber dennoch ein positives Bild der Konsumausgaben der US-Haushalte zeigten, trugen zur Stabilität des Euro bei. Das Verbrauchervertrauen fiel jedoch schlechter aus als erwartet, was auf anhaltende Nervosität der Verbraucher hinsichtlich steigender Inflation hinweist.