Euro unter Druck: US-Dollar stärkt sich vor Trump-Putin-Gipfel!
Am Donnerstag geriet der Euro unter Druck und wurde im New Yorker Handel bei 1,1640 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1690 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Druck auf die Gemeinschaftswährung resultierte aus einer Stärkung des US-Dollars, die durch unerwartet hohe US-Erzeugerpreise ausgelöst wurde. Diese stiegen im Juli um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während Volkswirte nur mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet hatten. Die Erzeugerpreise haben einen direkten Einfluss auf die Verbraucherpreise, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Eine höhere Inflation könnte die Möglichkeit von Leitzinssenkungen durch die Fed begrenzen, was den Dollar zusätzlich stärkte.
Am Freitag stieg der Euro vor dem USA-Russland-Gipfeltreffen über 1,17 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1703 Dollar gehandelt. Der EZB-Referenzkurs lag bei 1,1688 Dollar. Die US-Konjunkturdaten, insbesondere die Einzelhandelsumsätze, die zwar unter den Erwartungen lagen, aber dennoch ein positives Bild der Konsumausgaben der US-Haushalte zeigten, trugen zur Stabilität des Euro bei. Das Verbrauchervertrauen fiel jedoch schlechter aus als erwartet, was auf anhaltende Nervosität der Verbraucher hinsichtlich steigender Inflation hinweist.
Die Finanzmärkte richten ihre Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, bei dem es um den Ukraine-Konflikt geht. Anleger hoffen auf Fortschritte in den Verhandlungen, was potenziell zu Marktbewegungen führen könnte. Der Gipfel ist auf sechs bis sieben Stunden angesetzt, und erste Ergebnisse sind am Freitag kaum zu erwarten.
Am Donnerstag gab der Euro einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab und wurde bei 1,1683 US-Dollar gehandelt. Marktbeobachter wiesen auf eine leichte Gegenbewegung hin, nachdem der Euro in den vorangegangenen Tagen von einer Dollar-Schwäche profitiert hatte. Die Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed im September, unterstützt durch schwache Arbeitsmarktdaten, beeinflussten die Märkte. Während die Erwartungen an eine Zinssenkung bestehen, wird derzeit eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Anleger warten gespannt auf weitere US-Konjunkturdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,170USD auf Forex (17. August 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.