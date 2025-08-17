Deutsche EuroShop: Gewinnsprung und neue Wachstumschancen im 1. Halbjahr!

Hans-Peter Kneip, der Vorstandsvorsitzende, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und sieht Potenzial für weiteres Wachstum im zweiten Halbjahr. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt. Zu den bedeutenden Objekten im Portfolio der Deutsche EuroShop gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

Die Deutsche EuroShop AG, ein führender Spezialist für Einzelhandelsimmobilien, hat im ersten Halbjahr 2025 ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Der Gewinn stieg um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro, was auf gestiegene Vertragsmieten und ein positives Bewertungsergebnis zurückzuführen ist. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro, konnte das Unternehmen seine operative Leistung stabil halten. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sank um 3,2 Prozent auf 103,9 Millionen Euro, was teilweise auf höhere Betriebskosten zurückzuführen ist.

Ein Highlight des ersten Halbjahres war die Eröffnung des neuen „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum, der seit seiner Eröffnung die Besucherfrequenz um über 17 Prozent gesteigert hat. Dies zeigt die hohe Akzeptanz des neuen Gastronomiekonzepts. Zudem platzierte die Deutsche EuroShop erfolgreich eine grüne Unternehmensanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro, die auf großes Interesse bei institutionellen Investoren stieß. Die Mittel aus dieser Emission sollen in nachhaltige Projekte investiert werden.

Die Hauptversammlung der Deutsche EuroShop beschloss eine Dividende von 2,65 Euro je Aktie und es gab personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Reiner Strecker trat zurück, und Peter M. Ballon wurde als neuer Vorsitzender gewählt.

Trotz der positiven Entwicklung reagierten die Anleger eher zurückhaltend auf die Halbjahreszahlen, was sich in einem leichten Rückgang der Aktie auf der Handelsplattform Tradegate widerspiegelte. Analysten der Baader Bank haben die Einstufung der Aktie auf „Add“ belassen und ein Kursziel von 21 Euro festgelegt, da die Portfoliobewertung erstmals seit Jahren ein positives Ergebnis lieferte.

Insgesamt zeigt die Deutsche EuroShop eine solide Leistung im ersten Halbjahr 2025, mit einem stabilen operativen Geschäft und vielversprechenden Perspektiven für die Zukunft.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 18,84EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.