RWE-Aktie fällt trotz stabiler Jahresziele: Kaufgelegenheit oder Risiko?

Trotz der enttäuschenden Zahlen bestätigte RWE seine Jahresziele für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Gewinn, was von Analysten als positiv gewertet wurde. Die UBS-Analystin Wanda Serwinowska hob hervor, dass die Konsensschätzungen nahe am Mittelpunkt der Prognosespannen liegen. Die RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen, während Bernstein Research die Aktie mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 39 Euro bewertet.

Die RWE-Aktie hat am Donnerstag auf die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen mit einem Kursrückgang reagiert, nachdem die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten verfehlt hatten. Im vorbörslichen Handel fiel der Kurs um 1,7 Prozent auf 34,86 Euro, während er im regulären Handel um 4 Prozent auf 34,07 Euro nachgab. Analysten der kanadischen Bank RBC berichteten, dass die wichtigsten Kennzahlen um 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen lagen, was auf ungünstige Windverhältnisse und einen schwächeren Stromhandel zurückzuführen sei.

Analysten wie Javier Garrido von JPMorgan und Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler äußerten sich ebenfalls besorgt über die schwachen Ergebnisse, sahen jedoch keine strukturellen Probleme im Unternehmen. Sie betonten, dass die bestätigten Jahresziele beruhigend seien und dass die Kursverluste als Kaufgelegenheiten betrachtet werden könnten. Hoymann verwies zudem auf ein mögliches neues Aktienrückkaufprogramm, das das Vertrauen in die Aktie stärken könnte.

Die Kursentwicklung von RWE ist im bisherigen Jahresverlauf jedoch positiv, mit einem Plus von über 18 Prozent. Analysten sind sich einig, dass die aktuellen Herausforderungen nicht die langfristigen Perspektiven des Unternehmens gefährden. Die Dividende soll in den kommenden Jahren weiter steigen, was die Attraktivität der Aktie für Anleger erhöhen könnte.

Insgesamt zeigt die Reaktion des Marktes auf die Halbjahreszahlen von RWE, dass Anleger sensibel auf kurzfristige Ergebnisse reagieren, auch wenn die langfristigen Aussichten des Unternehmens stabil bleiben. Die Bestätigung der Jahresziele und die Aussicht auf steigende Dividenden könnten dazu beitragen, das Vertrauen in die Aktie wiederherzustellen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 34,95EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.