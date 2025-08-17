Erdgaspreise fallen auf Jahrestief: Trump und Putin im Fokus!

Das Treffen zwischen Trump und Putin, das in Alaska stattfinden soll, wird mit Spannung erwartet, da es möglicherweise entscheidende Impulse für einen Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland geben könnte. Analyst Claudio Steuer vom Oxford Institute for Energy Studies betont, dass das Ausmaß einer möglichen Lockerung der Energiesanktionen von den Zugeständnissen Russlands abhängt.

Am Freitag fiel der Preis für europäisches Erdgas auf den tiefsten Stand seit einem Jahr, was auf das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuführen ist. Der Terminkontrakt TTF für die Lieferung in einem Monat wurde an der Börse in Amsterdam bei 31,11 Euro pro Megawattstunde (MWh) gehandelt. Dies ist der niedrigste Preis seit Juli 2024 und markiert einen Rückgang von etwa 35 Prozent seit Jahresbeginn. Die Notierung hat sich auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückentwickelt, als die Preise zeitweise über 300 Euro pro MWh stiegen.

In den USA zeigt sich ein gemischtes Bild der Wirtschaft. Das Konsumklima der Verbraucher hat sich im August unerwartet eingetrübt, während die Industrieproduktion im Juli leicht um 0,1 Prozent gesunken ist. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,5 Prozent, was unter den Erwartungen lag. Zudem sanken die Importpreise um 0,2 Prozent, was den Erwartungen der Bankvolkswirte entsprach.

In Deutschland stagnieren die Jobzuwächse, mit nur 10.000 neuen Erwerbstätigen im zweiten Quartal, was den schwächsten Anstieg seit dem Sommer 2022 darstellt. In der Schweiz wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) im zweiten Quartal nur um 0,1 Prozent, was die Analystenprognosen von einem leichten Rückgang nicht erfüllte. In Japan hingegen legte die Wirtschaft im zweiten Quartal um 1 Prozent zu, was die Erwartungen übertraf.

In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend abgeschwächt, mit einem Anstieg von nur 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Einzelhandel enttäuschte. Diese Entwicklungen verdeutlichen die unterschiedlichen wirtschaftlichen Trends in den globalen Märkten und die Unsicherheiten, die durch geopolitische Spannungen und interne wirtschaftliche Herausforderungen entstehen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 2,915USD auf Ariva Indikation (15. August 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.