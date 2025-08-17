Staatsanleihen unter Druck: Trump-Putin-Gipfel und US-Daten im Fokus!

Zuvor hatten die US-Erzeugerpreise, die im Juli um 3,3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen waren, die Erwartungen an eine rasche Zinssenkung in den USA dämpfen können. Diese unerwartete Erhöhung der Erzeugerpreise, die über den Prognosen von 2,5 Prozent lag, könnte die Geldpolitik der US-Notenbank Fed beeinflussen und die Möglichkeit für Zinssenkungen einschränken. In diesem Kontext wird für September eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Am Freitag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,18 Prozent auf 129,31 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch eine optimistische Stimmung an den Aktienmärkten beeinflusst, die durch das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geprägt war. Experten der Dekabank erwarten, dass trotz der hohen Aufmerksamkeit für das Gipfeltreffen keine konkreten Beschlüsse zu erwarten sind, was die Marktauswirkungen als begrenzt erscheinen lässt.

Die Marktteilnehmer richteten ihren Fokus auch auf die bevorstehenden Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere auf die Einzelhandelsumsätze und den Empire State Index, die Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung geben könnten. Die Commerzbank äußerte Bedenken, dass diese Daten auf eine Verschlechterung des Wachstumsumfelds hindeuten könnten.

Am Donnerstag, vor dem Rückgang am Freitag, waren die Kurse deutscher Staatsanleihen gestiegen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,13 Prozent auf 130,00 Punkte zeigte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,66 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch die anhaltenden Zinssenkungserwartungen in den USA und den Anstieg des Eurokurses beeinflusst. Experten der Dekabank äußerten Skepsis, dass die derzeitige Situation Bestand haben wird, und sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Jahresende als höher an, als es der Markt derzeit einpreist.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, da geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Indikatoren weiterhin die Kurse der Staatsanleihen beeinflussen. Das Treffen zwischen Trump und Putin könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt und mögliche Auswirkungen auf die globalen Märkte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 128,7EUR auf Eurex (15. August 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.