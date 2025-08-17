Borussia Dortmund: Rekordumsatz, aber Rückgang bei Gewinn und Transfers!

Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete der Verein einen Rückgang bei der Bruttokonzerngesamtleistung, die auf 589,6 Millionen Euro fiel, verglichen mit 639,0 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzernjahresüberschuss betrug 6,5 Millionen Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu 44,3 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) fiel ebenfalls auf 9,5 Millionen Euro, nach 48,6 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf 115,9 Millionen Euro, verglichen mit 150,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat am 15. August 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht, die einen Rekordumsatz von 526,0 Millionen Euro ausweisen. Dies stellt eine Steigerung von 16,9 Millionen Euro oder 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Die positiven Entwicklungen sind vor allem auf gestiegene Erlöse aus der TV-Vermarktung, Werbung und dem Spielbetrieb zurückzuführen.

Die Umsatzquellen im Detail zeigen, dass die Erlöse aus dem Spielbetrieb bei 55,2 Millionen Euro lagen, während die Werbeeinnahmen 153,6 Millionen Euro und die TV-Vermarktung 227,2 Millionen Euro betrugen. Im Merchandising erzielte der Verein 40,0 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Einnahmen aus Transfergeschäften sanken drastisch auf 37,8 Millionen Euro, nach 97,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen blieben nahezu konstant bei 268,3 Millionen Euro, während die Abschreibungen leicht auf 105,3 Millionen Euro anstiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken auf 162,3 Millionen Euro. Das Konzernfinanzergebnis verschlechterte sich auf -1,0 Millionen Euro, und das Steuerergebnis betrug -3,0 Millionen Euro.

Im Einzelabschluss der KGaA wurde ein Jahresüberschuss von 7,7 Millionen Euro ausgewiesen, was ebenfalls einen Rückgang darstellt. Die Geschäftsführung plant, dem Aufsichtsrat eine Dividende von 0,06 Euro pro Aktie vorzuschlagen, die jedoch von der Hauptversammlung beschlossen werden muss.

Die Bilanzpressekonferenz zu den vorläufigen Zahlen fand am selben Tag statt und wurde live gestreamt. Diese Ergebnisse zeigen, dass Borussia Dortmund trotz eines Rekordumsatzes mit Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere im Bereich der Transfererlöse und der Gesamtrentabilität.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,635EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.