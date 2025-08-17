Vortex Energy: Erfolgreiche Installation von ANT-Sensoren in Neufundland!

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, betont die Bedeutung dieser Installation für das Projekt und die wertvollen Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können. Die wissenschaftliche und technische Validierung der Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., dem VP of Exploration des Unternehmens, durchgeführt. Zudem wird auf die Unterstützung des „Junior Exploration Assistance (JEA) Program“ der Regierung von Neufundland und Labrador hingewiesen.

Vortex Energy Corp. hat am 14. August 2025 bekannt gegeben, dass die Installation aller ANT-Sensoren (Ambient Noise Tomography) auf dem Salzprojekt „Robinsons River“ in Neufundland und Labrador erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Entwicklung folgt auf die Mobilisierung der Mess-Teams, die am 5. August 2025 angekündigt wurde. Die ANT-Sensoren werden mehrere Wochen lang passiv seismische Geräusche im Projektgebiet aufzeichnen. Nach der Aufzeichnungsphase werden die Sensoren abgebaut und die gesammelten Daten zur Analyse übergeben. Die gewonnenen hochauflösenden Untergrundbilder sollen helfen, strukturelle Merkmale zu identifizieren und die Ziele für zukünftige Bohrungen präziser zu definieren.

Vortex Energy Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika, insbesondere im Salzprojekt „Robinsons River“, das 942 Claims auf einer Fläche von 23.500 Hektar umfasst. Das Projekt hat das Potenzial, sowohl Salz als auch Wasserstoff in Salzkavernen zu speichern. Das Unternehmen plant zudem die Erweiterung seines Urankonzessionsgebiets „Fire Eye“ im Athabasca-Becken.

In einem sich dynamisch entwickelnden Markt für Wasserstoff, der als Schlüssel zur globalen Energiewende gilt, positioniert sich Vortex Energy als innovativer Akteur. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens umfasst Partnerschaften mit Energieversorgern und die Teilnahme an staatlich geförderten Innovationsprogrammen. Ziel ist es, neue Märkte für großvolumige Energiespeicherung und industrielle Wasserstoffanwendungen zu erschließen.

Das Projekt „Robinsons River“ könnte in Zukunft bis zu 800.000 Tonnen Wasserstoff in Salzkavernen speichern, was für die Energieversorgung ganzer Regionen von Bedeutung sein könnte. Vortex Energy arbeitet eng mit Partnern aus Forschung und Technologie zusammen, um ein interdisziplinäres Netzwerk zur Datenerhebung und Modellierung zu schaffen. Die Anwendung der ANT-Technologie ermöglicht eine präzise geologische Bewertung, die für Investoren und Regulatoren von hoher Relevanz ist.

Die Vortex Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,80 % und einem Kurs von 0,734EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.