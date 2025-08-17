Verve Group SE senkt Prognose: Technische Probleme und Währungseffekte

Die Plattformvereinheitlichung, die Ende Juli 2025 abgeschlossen wurde, sollte die Effizienz und Skalierbarkeit der In-App-Marketplace-Aktivitäten verbessern. Allerdings traten während des Prozesses technische Schwierigkeiten auf, die zu Verzögerungen beim Onboarding neuer Kunden führten und somit den Umsatz beeinträchtigten. Insbesondere Probleme mit der Performance des Load Balancers und vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens führten zu einem Rückgang der Nettoumsätze um etwa 34 Millionen Euro, was sich negativ auf das bereinigte EBITDA auswirkte.

Die Verve Group SE hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 aufgrund technischer Herausforderungen bei der Plattformvereinheitlichung und ungünstiger Währungseffekte gesenkt. Der Nettoumsatz wird nun auf 485 bis 515 Millionen Euro (zuvor 530 bis 565 Millionen Euro) und das bereinigte EBITDA auf 125 bis 140 Millionen Euro (zuvor 155 bis 175 Millionen Euro) geschätzt. Diese Anpassungen sind das Ergebnis unerwarteter technischer Probleme, die den Umsatz negativ beeinflussten, sowie einer schlechteren Wechselkursentwicklung als ursprünglich angenommen.

Zusätzlich haben sich die Wechselkursverhältnisse zwischen USD und EUR ungünstig entwickelt, was zu einem weiteren negativen Umrechnungseffekt von rund 9 Millionen Euro auf die EBITDA-Prognose führt. Das Unternehmen hat auch erhöhte Infrastruktur- und einmalige Supportkosten in Höhe von etwa 4 Millionen Euro während des Vereinheitlichungsprozesses zu verzeichnen.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Verve Group SE im zweiten Quartal 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Nettoumsatz von 106 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg leicht auf 29 Millionen Euro, während die EBITDA-Marge auf 28 Prozent sank. Der Kundenstamm wuchs organisch um 10 Prozent, und die Kundenbindungsrate erreichte mit 98 Prozent einen Rekordwert.

Das Unternehmen plant, die Marktbedingungen weiter zu beobachten und erwartet eine Stabilisierung der Werbebudgets. Am 19. August 2025 wird ein Capital Markets Day stattfinden, um Investoren über die strategische Roadmap und die technologischen Entwicklungen zu informieren. Verve bleibt optimistisch, dass die abgeschlossene Plattformvereinheitlichung langfristig zu einer verbesserten Performance und höheren Umsätzen führen wird.

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 1,819EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.