Hellofresh: Kursziel gesenkt – Analysten warnen vor düsterer Zukunft!

Die Aktien von Hellofresh erlebten am Donnerstag einen weiteren Rückschlag, nachdem sie bereits in den vorherigen Handelstagen gefallen waren. Im vorbörslichen Handel sanken die Aktien um sechs Prozent und steuerten auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juli zu. Die UBS äußerte in einem ersten Kommentar, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen erneut verfehlt habe, was zu einer Senkung der Prognosen für alle wichtigen Kennzahlen führte. Hellofresh rechnet nun mit einem größeren Umsatzrückgang für 2025, was durch einen schwachen Euro und unzureichende Ergebnisse im Bereich der Fertiggerichte bedingt ist.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Hellofresh nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen von 14,90 Euro auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Müller reduzierte in seiner aktuellen Studie die Umsatz- und Gewinnerwartungen, da der Trend im Kochboxengeschäft negativ bleibt und das Segment der Fertiggerichte die Wachstumserwartungen nicht erfüllt hat.

Unternehmenschef Dominik Richter verwies auf ein laufendes Sparprogramm, das schneller als erwartet vorankomme, und kündigte eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen Euro auf bis zu 175 Millionen Euro an. Dennoch fiel die Aktie am Donnerstag um etwa 15 Prozent auf 7,43 Euro, was einem Rückgang von fast 40 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. In der Hochphase der Corona-Pandemie war die Aktie fast 100 Euro wert, während die Marktkapitalisierung mittlerweile auf nur noch 1,2 Milliarden Euro gesunken ist.

Analysten äußern sich besorgt über die Umsatzentwicklung und die Verfassung des Geschäftsmodells. JPMorgan erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um etwa 10 Prozent sinken werden. Hellofresh peilt für das laufende Jahr ein bereinigtes Ebitda von 415 bis 465 Millionen Euro an, was eine Senkung der vorherigen Prognose darstellt. Der Umsatz sank im zweiten Quartal von 1,9 auf 1,7 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis dank eines Effizienzprogramms leicht anstieg.

Insgesamt zeigt sich ein düsteres Bild für Hellofresh, da das Unternehmen mit anhaltenden Herausforderungen im Markt konfrontiert ist und die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt werden.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 7,032EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.