JOST Werke SE: Umsatzsprung um 44 % – Starke Integration von Hyva!

Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten, der um den Beitrag des Cranes-Geschäfts bereinigt ist, wuchs um 31 % auf 391 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge fiel auf 9,5 % (Q2 2024: 11,3 %), was hauptsächlich auf die Konsolidierung von Hyva zurückzuführen ist. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 3 % auf 1,41 Euro.

Die JOST Werke SE hat im zweiten Quartal 2025 einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisanstieg verzeichnet, unterstützt durch die Integration des Hydraulikgeschäfts von Hyva. Der Umsatz stieg um 44 % auf 429 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während das bereinigte EBIT um 10 % auf 37 Millionen Euro zulegte. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen Marktanteile gewinnen und profitabel wachsen.

JOST hat das Cranes-Geschäft, das als nicht strategisch identifiziert wurde, verkauft und als nicht-fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Der Verkauf soll die Fokussierung auf das Kerngeschäft stärken und die Realisierung von Synergien aus der Hyva-Übernahme beschleunigen.

In den verschiedenen Regionen zeigte sich ein unterschiedliches Wachstum: In EMEA stieg der Umsatz um 20,9 % auf 188,1 Millionen Euro, während in AMERICAS ein Anstieg um 7,5 % auf 103,3 Millionen Euro verzeichnet wurde. In der APAC-Region konnte der Umsatz sogar um 113,3 % auf 99,4 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden, was auf die starke Marktposition von Hyva zurückzuführen ist.

Trotz des Umsatzwachstums sank der Nettogewinn von 14,4 Millionen Euro auf 6,8 Millionen Euro, was auf Sondereffekte im Zusammenhang mit der Hyva-Übernahme zurückzuführen ist. Bereinigt um diese Sondereffekte stieg das Ergebnis nach Steuern um 3 % auf 21 Millionen Euro.

Die JOST Werke SE bestätigt ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet, dass der Konzernumsatz um 50 % bis 60 % im Vergleich zum Vorjahr steigen wird. Das bereinigte EBIT soll um 25 % bis 30 % wachsen. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass sich die konjunkturelle Lage in den wichtigsten Märkten stabil entwickelt und keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten.

Insgesamt zeigt die JOST Werke SE eine robuste Geschäftsentwicklung und bleibt optimistisch für die Zukunft, während sie sich auf die Integration von Hyva und die Stärkung ihrer Marktposition konzentriert.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 51,70EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.