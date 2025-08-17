HHLA: Handelsboom mit China, aber interne Turbulenzen und Dividendenkürzung!

Trotz des Wachstums sieht sich die HHLA Herausforderungen gegenüber, insbesondere aufgrund von Handelsspannungen und regionalen Konflikten, die eine Verlangsamung des Umschlags in Häfen weltweit zur Folge haben könnten. Unternehmenschefin Angela Titzrath, die Ende September 2023 zurücktritt, bezeichnete das erste Halbjahr als erfolgreich. Die HHLA betreibt Containerterminals in Hamburg sowie im europäischen Ausland und ist stark vom Welthandel abhängig. Der Containertransport zwischen Hamburg und Ostasien sowie anderen europäischen Seehäfen nahm zu, während das US-Geschäft an Bedeutung verlor.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im zweiten Quartal 2023 von einem Anstieg des Handels mit China profitiert, wie der Halbjahresfinanzbericht zeigt. Der Containerumschlag an den Terminals der HHLA stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf 1,63 Millionen Standardcontainer. Der Konzernumsatz wuchs um 13,2 Prozent auf 448,9 Millionen Euro, während der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 13 Prozent auf 46,8 Millionen Euro anstieg. Nach Steuern und Berücksichtigung anderer Gesellschafter betrug der Gewinn 11,2 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Im ersten Halbjahr 2023 wuchs der Umschlag an den Hamburger Terminals um 6,9 Prozent auf etwa drei Millionen Standardcontainer. Besonders stark entwickelte sich der Umschlag an den ausländischen Terminals in Odessa, Triest und Muuga, wobei die Situation in der Ukraine durch den Krieg und einen Raketenangriff im Mai, der drei Arbeiter tötete, belastet wurde.

Die HHLA hat ihre Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr leicht nach unten angepasst und rechnet nun mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 195 und 215 Millionen Euro. Diese Anpassung spiegelt die Unsicherheiten im globalen Handel wider.

Zusätzlich zur finanziellen Entwicklung sieht sich die HHLA internen Herausforderungen gegenüber. Titzraths Rücktritt und die umstrittene Dividendenkürzung, die von den Mehrheitsaktionären, der Stadt Hamburg und der Reederei MSC, durchgesetzt wurde, sorgten für Unruhe. Kritiker werfen dem Aufsichtsratschef Rüdiger Grube vor, in zu vielen Aufsichtsräten zu sitzen, was gegen das Aktienrecht verstoße. Grube kündigte an, das Unternehmen bis Ende des Jahres zu verlassen, und der niederländische Manager Jeroen Eijsink wird Titzraths Nachfolger. Der Einstieg der MSC in die HHLA bleibt umstritten und wird weiterhin von der Opposition in der Hamburger Bürgerschaft thematisiert.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.