Gold mit Parallelen zu 2024. Knallt der Goldpreis jetzt gewaltig rauf?

Nach einer spektakulären Rallye ging der Goldpreis im April 2024 in eine mehrmonatige Konsolidierung bzw. Seitwärtsbewegung über. Mit Spannung erwartete der Markt damals das Jackson Hole Economic Policy Symposium im August 2024 und die erste Sitzung des FOMC der US-Notenbank nach der Sommerpause im September. Im September 2024 leitete die Fed bekanntlich die Zinswende mit einer knackigen Leitzinssenkung um 50 Basispunkte ein. Der Boden für die veritable Goldpreisrallye war bereitet.

Sprung ins Jahr 2025. Der Goldpreis markierte im April 2025 sein bisheriges Rekordhoch und trat danach in eine Konsolidierung ein. Das Jackson Hole Economic Policy Symposium findet in diesem Jahr vom 21. August bis zum 23. August statt. Der Markt erhofft sich nicht zuletzt durch die Rede von Powell Hinweise über das weitere Vorgehen der Fed im Jahr 2025. Am 16. September und 17. September kommt schließlich das FOMC der Fed das erste Mal nach der Sommerpause 2025 zusammen. Spätestens danach wird man sehen, wie deutlich die Parallelen zu 2025 ausgeprägt sind. Doch nicht nur im Goldsektor wartet man gespannt auf das Jackson Hole Economic Policy Symposium. Auch an den Aktienmärkten wartet man gespannt auf die Ergebnisse. Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 könnten vor größeren Bewegungen stehen. Und nicht zuletzt blickt Silber gebannt in Richtung Wyoming. Trotz fortgesetzter Konsolidierung ist bei Silber das übergeordnet bullische Szenario mit Kurszielen im Bereich von 43 US-Dollar intakt.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gold-ETF-Investoren bringen sich in Stellung

Überaus interessant ist auch die aktuelle Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF. Zudem kann man die Bestandsentwicklung als rudimentären Indikator nutzen, um die Gemütslage im Goldsektor zu erfassen. In den letzten Tagen der Goldpreisschwäche floss Kapital in den SPDR Gold Shares. Rücksetzer bei Gold werden offenkundig weiter konsequent zum Einstieg genutzt.

Anleiherenditen und US-Dollar senden ambivalente Signale in Richtung Gold

Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sowie der US-Dollar senden aktuell ambivalente Signale. Die Renditen und der wichtige US-Dollar-Index laufen derzeit seitwärts.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Zusammengefasst - Knallt der Goldpreis jetzt gewaltig rauf?

Wie bereits im letzten Kommentar zu Gold dargelegt, ist trotz der laufenden Konsolidierung das übergeordnet bullische Szenario bei Gold intakt. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 3.150 US-Dollar begrenzt bleiben. Die 4.000 US-Dollar bleiben das zu präferierende Bewegungsziel. Vor diesem Hintergrund bleiben die Aktien der großen Goldproduzenten Newmont Corp., Barrick Mining, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold aussichtsreich. Aber auch in der zweiten Reihe findet man interessante Kandidaten, wie das Beispiel New Gold zeigt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.