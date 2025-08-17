Kursrakete am Bau: Wacker-Neuson-Aktie verdoppelt sich in 9 Monaten

Am Donnerstag konnten die Papiere des Konzerns zeitweise um 8 Prozent zulegen. Wacker Neuson zählte in den vergangenen 12 Monaten zu den Top-5-Aktien iim SDAX. In diesem Zeitraum konnte die Aktie um 68 Prozent zulegen. Seit einem Zwischentief im November hat sich der Kurs inzwischen sogar verdoppelt.

Bei Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson hat sich die Stimmung im zweiten Quartal 2025 deutlich aufgehellt. Der Münchener SDAX-Konzern meldete einen Umsatz von 581 Millionen Euro, leicht unter Vorjahresniveau (-5 Prozent), aber deutlich besser als im Vorquartal (+18 Prozent). Vor allem in Europa zieht die Nachfrage wieder an (+24 Prozent gegenüber Q1), gestützt durch Aufträge nach der Bauma-Messe. Das operative Ergebnis erreichte 7,6 Prozent und liegt damit leicht über dem Zielkorridor – ein Beleg dafür, dass Effizienzprogramme Wirkung zeigen.

Das Unternehmen besticht durch eine starke Marktstellung in Europa, besonders im Bereich Light Equipment (Maschinen zur Boden- und Betonverdichtung), und möchte diese Position weiter ausbauen. In den Segmenten Stampfer, Platten, Grabenwalzen sowie Betonverdichtung zählt Wacker Neuson zu den wichtigsten Anbietern und verfolgt Wachstumsinitiativen, etwa durch innovative elektrische Maschinen ("Zero Emission"-Strategie).

Wacker Neuson entstand 2007 aus der Fusion zweier Familienunternehmen. Seither halten die Gründerfamilien und ihre Stiftungen den Löwenanteil am Unternehmen. Das sorgt für eine stabile Eigentümerstruktur, begrenzt aber die Anzahl frei handelbarer Aktien am Markt. Der Streubesitz des Maschinenbauers ist mit knapp 40 Prozent relativ gering. Die wichtigsten Anteile halten die PIN Privatstiftung (ca. 26 Prozent), die SWRW Verwaltungs-GmbH (ca. 17 Prozent) und die Wacker Familiengesellschaft mit rund 15 Prozent.

Das Unternehmen wird aktuell mit einem KGV von 17 bewertet. Für 2025 wird eine Dividende von 60 Cent gezahlt, das entspricht einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent.

Die Aussichten für das Gesamtjahr bleiben stabil. Management und Analysten erwarten für das zweite Halbjahr ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent bei einem EBIT von etwa 8,7 Prozent. Besonders die europäischen Märkte stabilisieren sich, während Nordamerika und APAC noch unter politischen und tariflichen Unsicherheiten leiden. In den USA sank der Gewinn im Quartal auf 2,2 Millionen Euro (-76 Prozent), in Australien verzeichnete Wacker Neuson mit -0,2 Millionen Euro ein leicht negatives Ergebnis. Das drückte den Halbjahresumsatz um 11 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Doch Jefferies Analyst Martin Comtesse sieh gute Voraussetzungen für eine Rückkehr zu zweistelligem Umsatzwachstum und steigender Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



