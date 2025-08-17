Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 33/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Elmos Semiconductor SE
Insiderkäufe vom 11.08.25 bis 17.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|22,95 Mio.$
|797,24 Tsd. Stk.
|1
|11,48 Mio.$
|327,90 Tsd. Stk.
|1
|8,75 Mio.$
|104,71 Tsd. Stk.
|2
|1,01 Mio.€
|42,88 Tsd. Stk.
|1
|645,60 Tsd.$
|8,07 Tsd. Stk.
|2
|555,14 Tsd.$
|46,80 Tsd. Stk.
|2
|449,01 Tsd.€
|291 Stk.
|1
|356,40 Tsd.€
|11,00 Tsd. Stk.
|1
|332,50 Tsd.$
|500 Stk.
|1
|302,50 Tsd.$
|25,00 Tsd. Stk.
|2
|191,40 Tsd.€
|1,55 Tsd. Stk.
|2
|168,41 Tsd.€
|2,05 Tsd. Stk.
|1
|142,98 Tsd.$
|2,00 Tsd. Stk.
|2
|124,22 Tsd.$
|14,57 Tsd. Stk.
|1
|64,20 Tsd.$
|20,00 Tsd. Stk.
|1
|41,70 Tsd.$
|30,00 Tsd. Stk.
|2
|38,84 Tsd.$
|8,00 Tsd. Stk.
|1
|7,97 Tsd.$
|2,77 Tsd. Stk.
|1
|6,91 Tsd.$
|775 Stk.
|1
|6,78 Tsd.$
|500 Stk.
|1
|5,33 Tsd.$
|49 Stk.
|2
|4,50 Tsd.$
|129 Stk.
|1
|4,50 Tsd.$
|200 Stk.
|1
|3,49 Tsd.$
|250 Stk.
|1
|3,09 Tsd.$
|106 Stk.
|1
|710,52€
|573 Stk.
Insiderverkäufe vom 11.08.25 bis 17.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|21,00 Mio.$
|900,00 Tsd. Stk.
|1
|7,39 Mio.$
|23,04 Tsd. Stk.
|1
|2,48 Mio.$
|40,00 Tsd. Stk.
|1
|2,06 Mio.$
|25,00 Tsd. Stk.
|1
|1,86 Mio.$
|100,00 Tsd. Stk.
|1
|1,83 Mio.$
|400,04 Tsd. Stk.
|1
|1,76 Mio.$
|6,76 Tsd. Stk.
|1
|1,73 Mio.$
|50,00 Tsd. Stk.
|1
|1,53 Mio.€
|17,07 Tsd. Stk.
|1
|1,37 Mio.$
|9,14 Tsd. Stk.
|2
|875,32 Tsd.$
|5,54 Tsd. Stk.
|1
|762,90 Tsd.$
|7,97 Tsd. Stk.
|1
|749,48 Tsd.$
|45,70 Tsd. Stk.
|1
|645,38 Tsd.$
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|532,20 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|500,25 Tsd.$
|25,00 Tsd. Stk.
|1
|367,16 Tsd.$
|50,09 Tsd. Stk.
|1
|356,40 Tsd.€
|11,00 Tsd. Stk.
|1
|355,40 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|2
|242,27 Tsd.$
|24,75 Tsd. Stk.
|1
|175,00 Tsd.$
|3,50 Tsd. Stk.
|1
|137,52 Tsd.$
|12,00 Tsd. Stk.
|1
|132,82 Tsd.$
|2,57 Tsd. Stk.
|1
|85,18 Tsd.$
|2,58 Tsd. Stk.
|1
|76,13 Tsd.$
|8,01 Tsd. Stk.
|1
|58,77 Tsd.$
|4,69 Tsd. Stk.
|1
|38,05 Tsd.$
|2,76 Tsd. Stk.
|1
|28,36 Tsd.$
|2,13 Tsd. Stk.
|1
|28,30 Tsd.$
|1,57 Tsd. Stk.
|1
|12,70 Tsd.$
|700 Stk.
|1
|12,64 Tsd.€
|1,60 Tsd. Stk.
|1
|10,48 Tsd.$
|375 Stk.
Resideo Technologies
Wochenperformance: +13,56 %
Wochenperformance: +13,56 %
Platz 1
EverQuote Registered (A)
Wochenperformance: -4,45 %
Wochenperformance: -4,45 %
Platz 2
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: +3,69 %
Wochenperformance: +3,69 %
Platz 3
Shift4 Payments Registered (A)
Wochenperformance: +8,15 %
Wochenperformance: +8,15 %
Platz 4
Snap-On
Wochenperformance: +1,45 %
Wochenperformance: +1,45 %
Platz 5
Mirum Pharmaceuticals
Wochenperformance: +6,80 %
Wochenperformance: +6,80 %
Platz 6
Roku Registered (A)
Wochenperformance: +5,43 %
Wochenperformance: +5,43 %
Platz 7
Rush Street Interactive Registered (A)
Wochenperformance: +0,21 %
Wochenperformance: +0,21 %
Platz 8
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +19,56 %
Wochenperformance: +19,56 %
Platz 9
Morningstar
Wochenperformance: -2,65 %
Wochenperformance: -2,65 %
Platz 10
Zai Lab
Wochenperformance: -0,68 %
Wochenperformance: -0,68 %
Platz 11
Elmos Semiconductor
Wochenperformance: +0,69 %
Wochenperformance: +0,69 %
Platz 12
Willis Lease Finance
Wochenperformance: +3,88 %
Wochenperformance: +3,88 %
Platz 13
Zalando
Wochenperformance: +1,29 %
Wochenperformance: +1,29 %
Platz 14
iRhythm Technologies
Wochenperformance: +0,74 %
Wochenperformance: +0,74 %
Platz 15
Arcosa
Wochenperformance: +0,61 %
Wochenperformance: +0,61 %
Platz 16
UMH Properties
Wochenperformance: -2,84 %
Wochenperformance: -2,84 %
Platz 17
RM Rheiner Management Akt
Wochenperformance: +8,82 %
Wochenperformance: +8,82 %
Platz 18
Light & Wonder
Wochenperformance: +9,42 %
Wochenperformance: +9,42 %
Platz 19
Piper Sandler Companies
Wochenperformance: +2,19 %
Wochenperformance: +2,19 %
Platz 20
Shenandoah Telecommunications
Wochenperformance: +1,90 %
Wochenperformance: +1,90 %
Platz 21
Flowserve
Wochenperformance: +0,89 %
Wochenperformance: +0,89 %
Platz 22
Extreme Networks
Wochenperformance: -3,32 %
Wochenperformance: -3,32 %
Platz 23
Rheinmetall
Wochenperformance: -4,17 %
Wochenperformance: -4,17 %
Platz 24
Viemed Healthcare
Wochenperformance: -4,08 %
Wochenperformance: -4,08 %
Platz 25
Regional Management
Wochenperformance: +6,29 %
Wochenperformance: +6,29 %
Platz 26
Münchener Rück
Wochenperformance: -7,65 %
Wochenperformance: -7,65 %
Platz 27
Black Stone Minerals
Wochenperformance: +0,08 %
Wochenperformance: +0,08 %
Platz 28
MediaAlpha Registered (A)
Wochenperformance: -10,64 %
Wochenperformance: -10,64 %
Platz 29
Nemetschek
Wochenperformance: -9,32 %
Wochenperformance: -9,32 %
Platz 30
Northwest Pipe Company
Wochenperformance: +19,46 %
Wochenperformance: +19,46 %
Platz 31
HENSOLDT
Wochenperformance: -6,34 %
Wochenperformance: -6,34 %
Platz 32
Safety Insurance Group
Wochenperformance: +2,88 %
Wochenperformance: +2,88 %
Platz 33
Superior Group of Companies
Wochenperformance: +6,39 %
Wochenperformance: +6,39 %
Platz 34
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: -10,02 %
Wochenperformance: -10,02 %
Platz 35
SuRo Capital
Wochenperformance: -0,68 %
Wochenperformance: -0,68 %
Platz 36
Unity Software
Wochenperformance: +13,73 %
Wochenperformance: +13,73 %
Platz 37
Newpark Resources
Wochenperformance: +6,25 %
Wochenperformance: +6,25 %
Platz 38
Tronox Holdings
Wochenperformance: +8,45 %
Wochenperformance: +8,45 %
Platz 39
Freshworks Registered (A)
Wochenperformance: -0,88 %
Wochenperformance: -0,88 %
Platz 40
Golden Matrix Group
Wochenperformance: -5,83 %
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 41
Kronos Worldwide
Wochenperformance: +22,95 %
Wochenperformance: +22,95 %
Platz 42
Waterstone Financial
Wochenperformance: +3,00 %
Wochenperformance: +3,00 %
Platz 43
Bandwidth Registered (A)
Wochenperformance: +4,25 %
Wochenperformance: +4,25 %
Platz 44
Velocity Financial
Wochenperformance: +10,48 %
Wochenperformance: +10,48 %
Platz 45
Alexander & Baldwin
Wochenperformance: +0,65 %
Wochenperformance: +0,65 %
Platz 46
ProSiebenSat.1 Media
Wochenperformance: -0,82 %
Wochenperformance: -0,82 %
Platz 47
Oak Valley Bancorp
Wochenperformance: +0,55 %
Wochenperformance: +0,55 %
Platz 48
CPS Technologies
Wochenperformance: +14,65 %
Wochenperformance: +14,65 %
Platz 49
Redwire
Wochenperformance: -3,97 %
Wochenperformance: -3,97 %
Platz 50
Mayville Engineering Company
Wochenperformance: +5,08 %
Wochenperformance: +5,08 %
Platz 51
ESAB Corporation
Wochenperformance: -4,55 %
Wochenperformance: -4,55 %
Platz 52
Ohio Valley Banc
Wochenperformance: -0,20 %
Wochenperformance: -0,20 %
Platz 53
The Eastern
Wochenperformance: +2,88 %
Wochenperformance: +2,88 %
Platz 54
Bank Of The James Financial Group
Wochenperformance: +2,31 %
Wochenperformance: +2,31 %
Platz 55
Global Indemnity Group LLC Registered (A)
Wochenperformance: +1,97 %
Wochenperformance: +1,97 %
Platz 56
Elbstein
Wochenperformance: +16,94 %
Wochenperformance: +16,94 %
Platz 57
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte