    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 33/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 11.08.25 bis 17.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Resideo Technologies
    		2 22,95 Mio.$ 797,24 Tsd. Stk.
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 11,48 Mio.$ 327,90 Tsd. Stk.
    Shift4 Payments Registered (A)
    		1 8,75 Mio.$ 104,71 Tsd. Stk.
    Zalando SE
    		2 1,01 Mio. 42,88 Tsd. Stk.
    Light & Wonder
    		1 645,60 Tsd.$ 8,07 Tsd. Stk.
    Shenandoah Telecommunications
    		2 555,14 Tsd.$ 46,80 Tsd. Stk.
    Rheinmetall Aktiengesellschaft
    		2 449,01 Tsd. 291 Stk.
    RM Rheiner Management AG
    		1 356,40 Tsd. 11,00 Tsd. Stk.
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
    		1 332,50 Tsd.$ 500 Stk.
    Black Stone Minerals
    		1 302,50 Tsd.$ 25,00 Tsd. Stk.
    Nemetschek SE
    		2 191,40 Tsd. 1,55 Tsd. Stk.
    HENSOLDT AG
    		2 168,41 Tsd. 2,05 Tsd. Stk.
    Safety Insurance Group
    		1 142,98 Tsd.$ 2,00 Tsd. Stk.
    SuRo Capital
    		2 124,22 Tsd.$ 14,57 Tsd. Stk.
    Tronox Holdings
    		1 64,20 Tsd.$ 20,00 Tsd. Stk.
    Golden Matrix Group
    		1 41,70 Tsd.$ 30,00 Tsd. Stk.
    Kronos Worldwide
    		2 38,84 Tsd.$ 8,00 Tsd. Stk.
    CPS Technologies
    		1 7,97 Tsd.$ 2,77 Tsd. Stk.
    Redwire
    		1 6,91 Tsd.$ 775 Stk.
    Mayville Engineering Company
    		1 6,78 Tsd.$ 500 Stk.
    ESAB Corporation
    		1 5,33 Tsd.$ 49 Stk.
    Ohio Valley Banc
    		2 4,50 Tsd.$ 129 Stk.
    The Eastern
    		1 4,50 Tsd.$ 200 Stk.
    Bank Of The James Financial Group
    		1 3,49 Tsd.$ 250 Stk.
    Global Indemnity Group LLC Registered (A)
    		1 3,09 Tsd.$ 106 Stk.
    Elbstein AG
    		1 710,52 573 Stk.

    Insiderverkäufe vom 11.08.25 bis 17.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    EverQuote Registered (A)
    		1 21,00 Mio.$ 900,00 Tsd. Stk.
    Snap-On
    		1 7,39 Mio.$ 23,04 Tsd. Stk.
    Mirum Pharmaceuticals
    		1 2,48 Mio.$ 40,00 Tsd. Stk.
    Roku Registered (A)
    		1 2,06 Mio.$ 25,00 Tsd. Stk.
    Rush Street Interactive Registered (A)
    		1 1,86 Mio.$ 100,00 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 1,83 Mio.$ 400,04 Tsd. Stk.
    Morningstar
    		1 1,76 Mio.$ 6,76 Tsd. Stk.
    Zai Lab
    		1 1,73 Mio.$ 50,00 Tsd. Stk.
    Elmos Semiconductor SE
    		1 1,53 Mio. 17,07 Tsd. Stk.
    Willis Lease Finance
    		1 1,37 Mio.$ 9,14 Tsd. Stk.
    iRhythm Technologies
    		2 875,32 Tsd.$ 5,54 Tsd. Stk.
    Arcosa
    		1 762,90 Tsd.$ 7,97 Tsd. Stk.
    UMH Properties
    		1 749,48 Tsd.$ 45,70 Tsd. Stk.
    Piper Sandler Companies
    		1 645,38 Tsd.$ 2,00 Tsd. Stk.
    Flowserve
    		1 532,20 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    Extreme Networks
    		1 500,25 Tsd.$ 25,00 Tsd. Stk.
    Viemed Healthcare
    		1 367,16 Tsd.$ 50,09 Tsd. Stk.
    RM Rheiner Management AG
    		1 356,40 Tsd. 11,00 Tsd. Stk.
    Regional Management
    		1 355,40 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    MediaAlpha Registered (A)
    		2 242,27 Tsd.$ 24,75 Tsd. Stk.
    Northwest Pipe Company
    		1 175,00 Tsd.$ 3,50 Tsd. Stk.
    Superior Group of Companies
    		1 137,52 Tsd.$ 12,00 Tsd. Stk.
    Hims & Hers Health Registered (A)
    		1 132,82 Tsd.$ 2,57 Tsd. Stk.
    Unity Software
    		1 85,18 Tsd.$ 2,58 Tsd. Stk.
    Newpark Resources
    		1 76,13 Tsd.$ 8,01 Tsd. Stk.
    Freshworks Registered (A)
    		1 58,77 Tsd.$ 4,69 Tsd. Stk.
    Waterstone Financial
    		1 38,05 Tsd.$ 2,76 Tsd. Stk.
    Bandwidth Registered (A)
    		1 28,36 Tsd.$ 2,13 Tsd. Stk.
    Velocity Financial
    		1 28,30 Tsd.$ 1,57 Tsd. Stk.
    Alexander & Baldwin
    		1 12,70 Tsd.$ 700 Stk.
    ProSiebenSat.1 Media SE
    		1 12,64 Tsd. 1,60 Tsd. Stk.
    Oak Valley Bancorp
    		1 10,48 Tsd.$ 375 Stk.



    Verfasst von Directors Dealings
