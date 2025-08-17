Apple – der nächste Treffer

Apple legt die beste Woche seit vielen Jahren hin. Tim Cook und Donald Trump schmieden eine Allianz, die bei Aktionären sehr gut ankommt. Unsere Abonnenten sind dabei. Wir haben am Mittwoch folgendes Update verschickt. Seitdem kennt die Aktie nur eine Richtung:

Gefragt ist am Mittwoch Apple, nachdem sich der iphone-hersteller mit der US-Regierung über Investitionen einigte. „ $AAPL – HASSETT: LIKELY TO HEAR ABOUT NEW FACTORY FROM APPLE / White House Adviser: Apple Expected to Announce Major US Investment Wednesday“.