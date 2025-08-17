Apple – der nächste Treffer
Apple legt die beste Woche seit vielen Jahren hin. Tim Cook und Donald Trump schmieden eine Allianz, die bei Aktionären sehr gut ankommt. Unsere Abonnenten sind dabei. Wir haben am Mittwoch folgendes Update verschickt. Seitdem kennt die Aktie nur eine Richtung:
Gefragt ist am Mittwoch Apple, nachdem sich der iphone-hersteller mit der US-Regierung über Investitionen einigte. „ $AAPL – HASSETT: LIKELY TO HEAR ABOUT NEW FACTORY FROM APPLE / White House Adviser: Apple Expected to Announce Major US Investment Wednesday“.
Apple versucht den Rückstand im K.I-Rennen und das antiquierte Image abzulegen. So präsentierte man ein neues Betriebssystem IOS 26. Im September wird das iPhone 17 vorgestellt, was das K.I-Zeitalter begleiten soll. Mit der Veröffentlichung der nächsten Generation ist auch ein dünnes Air-Modell geplant, was eine echte Neuerung darstellt. Wir sind weiterhin bullish auf Apple und via Call MB995H investiert. Als spekulativer Disc. Call gefällt uns die WKN VD9V6C mit Laufzeit Dezember.