Auch Merz begleitet Selenskyj zu Treffen mit Trump
Für Sie zusammengefasst
- Merz begleitet Selenskyj zu Trump-Treffen in Washington.
- Informationsaustausch nach Putins Treffen in Alaska.
- Ursula von der Leyen nimmt ebenfalls am Treffen teil.
BERLIN (dpa-AFX) - Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begleitet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag zu seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Die Reise diene dem Informationsaustausch mit Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt, an dem Treffen im Weißen Haus teilzunehmen./sk/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen