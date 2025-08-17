    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trading.de veranstaltet erstes erfolgreiches Trading-Event (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Am Samstag, den 19. Juli 2025 hat Trading.de die erste
    Live-Veranstaltung für Ausbildungsteilnehmer der Trading.de Ausbildung vor Ort
    im Radisson Blu Hotel in Frankfurt veranstaltet. Insgesamt besuchten 50
    Teilnehmer die Veranstaltung. Trading.de Gründer Andre Witzel sowie Trading.de
    Top-Ausbilder Jia Tian Rong führen die Teilnehmer durch den Tag.

    Trading.de Ausbildungsevent in Frankfurt am Main

    Die Teilnahme am Live-Event in Frankfurt am Main
    (https://trading.de/presse/event-frankfurt-2025/) war für die teilnehmenden
    Ausbildungsmitglieder kostenfrei und bot eine exklusive Gelegenheit, das aus der
    Online-Ausbildung Erlernte direkt vor Ort anzuwenden und sich intensiv mit
    Coaches sowie Gleichgesinnten auszutauschen. "Wir sehen natürlich auch den
    klaren Trend hin zu Live Events und freuen uns, jetzt das Erste zu veranstalten.
    Unsere Ausbildungsteilnehmer liegen uns extrem am Herzen, und die Community
    dahinter ist für uns der entscheidende Motor", so Trading.de Gründer Andre
    Witzel über den Hintergrund des Events.

    Programmübersicht: So war das Trading.de Event aufgebaut:

    - 09:00 Uhr: Fachvortrag (ab Level 5 - Echtgeld-Trader)Thema:
    Auftragsverarbeitung am Markt und Funktionsweise des Limit-Orderbuchs -
    Fortgeschrittene Trading Themen
    - 10:00 Uhr: Workshop (ab Level 3) Thema: Seitwärtsphasen und Marktdruck
    erkennen & Q&A mit Andre Witzel und Rong zum Thema "Trader sein"
    - 11:00 Uhr: Kaffeepause
    - 11:30 Uhr: FachvortragThemen: nebenberufliches Trading, häufige Trading Fehler
    und wie man mit Trading Geld verdient
    - 12:30 Uhr: Mittagspause
    - 13:30 Uhr: Öffentlicher Vortrag (für alle offen)Thema: Daytrading verstehen:
    Chancen, Risiken und Alltagserfahrungen
    - 15:45 Uhr: Kaffeepause
    - 16:00 Uhr: Netzwerk- und Community-BuildingPersönliche Gespräche mit Coaches
    und Absolventen

    Deep Dives und Q&As mit den Coaches von Trading.de

    Der Vormittag begann um 9:00 Uhr mit einem Vortrag zum Thema
    Auftragsverarbeitung am Markt und den Funktionsweisen des Limit-Orderbuchs.
    Offen war der Vortrag für Teilnehmer, die bereits mit echtem Geld handeln.
    "Unser Ziel war es, die theoretischen Mechanismen wirklich erlebbar zu machen",
    erklärt Andre Witzel. "Nur wer versteht, wie Aufträge im Orderbuch verarbeitet
    werden, kann präzise Einstiege planen und das eigene Risikomanagement konsequent
    umsetzen." Dank Live-Charts und Fallbeispielen konnten die Teilnehmer Fragen
    unmittelbar klären.

    Fortfolgende Inhalte standen bereits für Level 3-Teilnehmer ebenfalls zur
    Verfügung: ein interaktiver Workshop, in dem das Erkennen von Seitwärtsphasen
    und das Messen von Marktdruck im Mittelpunkt standen. Im Anschluss folgte ein
    Q&A mit Andre Witzel und Jia Tian Rong, wie es ist, Trader zu sein. Aufkommende
    Fragen zum Traden als Beruf ("Wie behalte ich in stressigen Situationen die
    Ruhe?") wurden offen diskutiert. "Trader zu sein bedeutet, sich selbst täglich
    herauszufordern", so Rong. Witzel ergänzt: "Wir möchten unseren Teilnehmern
    Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie auch komplexe Marktphasen
    selbstbewusst und erfolgreich meistern."

    Am frühen Nachmittag öffnete sich das Event für externe Interessenten. Im
    abschließenden öffentlichen Vortrag legten Witzel und Rong ihre Grundprinzipien
    des Daytradings dar: Sie sprachen offen über Einstiegskriterien, Positionsgrößen
    und das Risikomanagement, gaben Einblicke in ihren eigenen Trading-Alltag. Auch
    teilten sie ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf das Mindset hinter dem
    Trading. Abgerundet wurde das Event mit einem gemeinsamen Mittagessen sowie
    Kaffeetrinken, das direkt in die Netzwerkveranstaltung überleitete.

    Community Building rundet das Trading.de Live-Event ab

    Beim zwanglosen Austausch lernten sich Teilnehmer aller Ausbildungsstufen sowie
    Coaches und Ausbildungsabsolventen kennen. Über Tassen frisch gebrühten Kaffees
    und Kuchenstücken hinweg wurden lebhaft Charts diskutiert, Erfolgsgeschichten
    geteilt und neue Kontakte geknüpft."Ein Live Event schafft eine Atmosphäre, die
    Online Sessions allein nie erreichen können. Man spürt die Energie, wenn man
    sich direkt gegenübersitzt, gemeinsam chartet und sich gegenseitig motiviert",
    so Witzel über die Stimmung beim Netzwerken. Auch Jia Tian Rong schwärmt: "Ich
    habe selten gesehen, wie so viele Lernende und Mentoren auf einmal so intensiv
    im Austausch sind".

    Zwischen angeregten Diskussionen klangen Gelächter und Aha-Momente durch den
    Raum, wenn jemand eine besonders Analyse vorstellte oder eine hartnäckige Frage
    beantwortet wurde. Dieses lebendige Miteinander verlieh dem Trading.de
    (https://trading.de/) Event eine inspirierende Dynamik: Hier wuchs eine
    Community, die sich gegenseitig stützt und antreibt.

    Pressekontakt:

    Andre Witzel
    Trading.de
    mailto:info@trading.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173046/6098218
    OTS: Witzel Capital LTD.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Trading.de veranstaltet erstes erfolgreiches Trading-Event (FOTO) Am Samstag, den 19. Juli 2025 hat Trading.de die erste Live-Veranstaltung für Ausbildungsteilnehmer der Trading.de Ausbildung vor Ort im Radisson Blu Hotel in Frankfurt veranstaltet. Insgesamt besuchten 50 Teilnehmer die Veranstaltung. Trading.de …