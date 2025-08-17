Trading.de veranstaltet erstes erfolgreiches Trading-Event (FOTO)

Frankfurt (ots) - Am Samstag, den 19. Juli 2025 hat Trading.de die erste

Live-Veranstaltung für Ausbildungsteilnehmer der Trading.de Ausbildung vor Ort

im Radisson Blu Hotel in Frankfurt veranstaltet. Insgesamt besuchten 50

Teilnehmer die Veranstaltung. Trading.de Gründer Andre Witzel sowie Trading.de

Top-Ausbilder Jia Tian Rong führen die Teilnehmer durch den Tag.



Trading.de Ausbildungsevent in Frankfurt am Main





Die Teilnahme am Live-Event in Frankfurt am Main

(https://trading.de/presse/event-frankfurt-2025/) war für die teilnehmenden

Ausbildungsmitglieder kostenfrei und bot eine exklusive Gelegenheit, das aus der

Online-Ausbildung Erlernte direkt vor Ort anzuwenden und sich intensiv mit

Coaches sowie Gleichgesinnten auszutauschen. "Wir sehen natürlich auch den

klaren Trend hin zu Live Events und freuen uns, jetzt das Erste zu veranstalten.

Unsere Ausbildungsteilnehmer liegen uns extrem am Herzen, und die Community

dahinter ist für uns der entscheidende Motor", so Trading.de Gründer Andre

Witzel über den Hintergrund des Events.



Programmübersicht: So war das Trading.de Event aufgebaut:



- 09:00 Uhr: Fachvortrag (ab Level 5 - Echtgeld-Trader)Thema:

Auftragsverarbeitung am Markt und Funktionsweise des Limit-Orderbuchs -

Fortgeschrittene Trading Themen

- 10:00 Uhr: Workshop (ab Level 3) Thema: Seitwärtsphasen und Marktdruck

erkennen & Q&A mit Andre Witzel und Rong zum Thema "Trader sein"

- 11:00 Uhr: Kaffeepause

- 11:30 Uhr: FachvortragThemen: nebenberufliches Trading, häufige Trading Fehler

und wie man mit Trading Geld verdient

- 12:30 Uhr: Mittagspause

- 13:30 Uhr: Öffentlicher Vortrag (für alle offen)Thema: Daytrading verstehen:

Chancen, Risiken und Alltagserfahrungen

- 15:45 Uhr: Kaffeepause

- 16:00 Uhr: Netzwerk- und Community-BuildingPersönliche Gespräche mit Coaches

und Absolventen



Deep Dives und Q&As mit den Coaches von Trading.de



Der Vormittag begann um 9:00 Uhr mit einem Vortrag zum Thema

Auftragsverarbeitung am Markt und den Funktionsweisen des Limit-Orderbuchs.

Offen war der Vortrag für Teilnehmer, die bereits mit echtem Geld handeln.

"Unser Ziel war es, die theoretischen Mechanismen wirklich erlebbar zu machen",

erklärt Andre Witzel. "Nur wer versteht, wie Aufträge im Orderbuch verarbeitet

werden, kann präzise Einstiege planen und das eigene Risikomanagement konsequent

umsetzen." Dank Live-Charts und Fallbeispielen konnten die Teilnehmer Fragen

unmittelbar klären.



Fortfolgende Inhalte standen bereits für Level 3-Teilnehmer ebenfalls zur

Verfügung: ein interaktiver Workshop, in dem das Erkennen von Seitwärtsphasen

und das Messen von Marktdruck im Mittelpunkt standen. Im Anschluss folgte ein

Q&A mit Andre Witzel und Jia Tian Rong, wie es ist, Trader zu sein. Aufkommende

Fragen zum Traden als Beruf ("Wie behalte ich in stressigen Situationen die

Ruhe?") wurden offen diskutiert. "Trader zu sein bedeutet, sich selbst täglich

herauszufordern", so Rong. Witzel ergänzt: "Wir möchten unseren Teilnehmern

Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie auch komplexe Marktphasen

selbstbewusst und erfolgreich meistern."



Am frühen Nachmittag öffnete sich das Event für externe Interessenten. Im

abschließenden öffentlichen Vortrag legten Witzel und Rong ihre Grundprinzipien

des Daytradings dar: Sie sprachen offen über Einstiegskriterien, Positionsgrößen

und das Risikomanagement, gaben Einblicke in ihren eigenen Trading-Alltag. Auch

teilten sie ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf das Mindset hinter dem

Trading. Abgerundet wurde das Event mit einem gemeinsamen Mittagessen sowie

Kaffeetrinken, das direkt in die Netzwerkveranstaltung überleitete.



Community Building rundet das Trading.de Live-Event ab



Beim zwanglosen Austausch lernten sich Teilnehmer aller Ausbildungsstufen sowie

Coaches und Ausbildungsabsolventen kennen. Über Tassen frisch gebrühten Kaffees

und Kuchenstücken hinweg wurden lebhaft Charts diskutiert, Erfolgsgeschichten

geteilt und neue Kontakte geknüpft."Ein Live Event schafft eine Atmosphäre, die

Online Sessions allein nie erreichen können. Man spürt die Energie, wenn man

sich direkt gegenübersitzt, gemeinsam chartet und sich gegenseitig motiviert",

so Witzel über die Stimmung beim Netzwerken. Auch Jia Tian Rong schwärmt: "Ich

habe selten gesehen, wie so viele Lernende und Mentoren auf einmal so intensiv

im Austausch sind".



Zwischen angeregten Diskussionen klangen Gelächter und Aha-Momente durch den

Raum, wenn jemand eine besonders Analyse vorstellte oder eine hartnäckige Frage

beantwortet wurde. Dieses lebendige Miteinander verlieh dem Trading.de

(https://trading.de/) Event eine inspirierende Dynamik: Hier wuchs eine

Community, die sich gegenseitig stützt und antreibt.



