Top-Artikel der Kalenderwoche 33/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Altria, BAT, Imperial Brands – die Liste dividendenstarker Tabakhersteller ist lang. Diese dänische Dividendenperle hat jedoch noch kaum jemand auf dem Schirm.

Die Anteile des Klebstoff- und Konsumgüterherstellers Henkel gehören zu den aktuellen Underperformern im DAX. Das könnte sich mittelfristig ändern – auch und gerade wegen der günstigen Unternehmensbewertung.

Der auf Hotelimmobilien spezialisierte US-REIT Apple Hospitality bietet eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent in monatlicher Zahlungsweise und das zu einer sehr attraktiven Bewertung der Aktie.

Nach Trade Desk und C3.ai steht mit BigBear.ai die nächste KI-Aktie vor einem Crash. Die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen fielen enttäuschend aus?

Plug Power hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und zeigt deutliche Fortschritte bei Umsatzwachstum, Margenverbesserung und globaler Expansion.

Die Thyssen-Aktie fällt nach schwachen Zahlen um bis zu fünf Prozent. Während im Kerngeschäft Flaute herrscht, treibt TKMS den Auftragseingang – und geht im Oktober mit rund 31 Millionen Aktien an die Börse.

Cathie Wood griff beim fulminanten Bullish-Börsendebüt zu und sicherte sich über 2,5 Millionen Aktien für Ark Invest.

Milliardenaufträge, satte Margen – und ein Verteidigungsboom, der kein Ende kennt. Renk setzt weiter auf Wachstum. Die Aktie steigt.

JPMorgan sieht für CoreWeave trotz kurzfristiger Risiken großes Potenzial und erwartet, dass die KI-Strategie des Unternehmens langfristig aufgeht.