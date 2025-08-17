    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScandinavian Tobacco Group AktievorwärtsNachrichten zu Scandinavian Tobacco Group
    Top-Artikel der Kalenderwoche 33/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Scandinavian Tobacco bietet 9,8 Prozent Dividende und eine attraktive Bewertung


    Altria, BAT, Imperial Brands – die Liste dividendenstarker Tabakhersteller ist lang. Diese dänische Dividendenperle hat jedoch noch kaum jemand auf dem Schirm.

    Dieser DAX-Wert ist einfach viel zu billig!


    Die Anteile des Klebstoff- und Konsumgüterherstellers Henkel gehören zu den aktuellen Underperformern im DAX. Das könnte sich mittelfristig ändern – auch und gerade wegen der günstigen Unternehmensbewertung.

    Dieser Monatszahler bietet eine Dividende von 8,3 Prozent zum Schleuderpreis!


    Der auf Hotelimmobilien spezialisierte US-REIT Apple Hospitality bietet eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent in monatlicher Zahlungsweise und das zu einer sehr attraktiven Bewertung der Aktie.

    Der nächste 30-Prozent-Absturz einer KI-Aktie!


    Nach Trade Desk und C3.ai steht mit BigBear.ai die nächste KI-Aktie vor einem Crash. Die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen fielen enttäuschend aus?

    Plug Power Quartalszahlen heizen Wasserstoff-Hype an


    Plug Power hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und zeigt deutliche Fortschritte bei Umsatzwachstum, Margenverbesserung und globaler Expansion.

    Thyssen-Aktie crasht nach Umsatzwarnung – TKMS-IPO mit 31 Millionen Aktien


    Die Thyssen-Aktie fällt nach schwachen Zahlen um bis zu fünf Prozent. Während im Kerngeschäft Flaute herrscht, treibt TKMS den Auftragseingang – und geht im Oktober mit rund 31 Millionen Aktien an die Börse.

    Cathie Wood setzt auf Bullish-Hype: ARK Invest kauft über 2,5 Millionen Aktien!


    Cathie Wood griff beim fulminanten Bullish-Börsendebüt zu und sicherte sich über 2,5 Millionen Aktien für Ark Invest.

    Renk: Auftragseingang explodiert um fast 50 Prozent – Aktie steigt!


    Milliardenaufträge, satte Margen – und ein Verteidigungsboom, der kein Ende kennt. Renk setzt weiter auf Wachstum. Die Aktie steigt.

    JPMorgan sieht KI-Rallye für CoreWeave erst am Anfang


    JPMorgan sieht für CoreWeave trotz kurzfristiger Risiken großes Potenzial und erwartet, dass die KI-Strategie des Unternehmens langfristig aufgeht.

