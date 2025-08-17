    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump zu Artikel 5-ähnlichen Garantien bereit

    Für Sie zusammengefasst
    • USA bieten Ukraine Schutz ähnlich Artikel 5 der NATO.
    • EU und "Koalition der Willigen" unterstützen Ukraine.
    • Selenskyj trifft Trump zur weiteren Strategie in Washington.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Ukraine kann nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf eine Beteiligung der USA an einem Schutzversprechen ähnlich dem der Nato-Staaten untereinander bauen. "Wir begrüßen die Bereitschaft von Präsident (Donald) Trump, zu Artikel 5-ähnlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen", sagte von der Leyen bei einem Auftritt vor Journalisten gemeinsam mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Die "Koalition der Willigen", einschließlich der EU, sei bereit, ihren Teil beizutragen.

    Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.

    Nach dem Presseauftritt wollten Selenskyj und von der Leyen gemeinsam an einer Videoschalte der "Koalition der Willigen", zu der neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Großbritannien gehören, sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Am Montag trifft sich Selenskyj in Begleitung europäischer Verbündeter zu einem Gespräch mit Präsident Trump in Washington./rdz/DP/he





