Trump
'Große Fortschritte in Sachen Russland'
Für Sie zusammengefasst
- Trump: Treffen mit Putin in Alaska war erfolgreich.
- Große Fortschritte in Russland-Themen angekündigt.
- Details zu Fortschritten bleiben vorerst unklar.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Was genau er damit meinte, blieb zunächst unklar./ngu/DP/he
