Monatszahler Apple Hospitality bietet 8,3 Prozent Dividende zu einem Kampfpreis!

Apple Hospitality bietet eine hohe Dividende – und das monatlich

Dividendenaktien gibt es unzählige, doch die Zahlungsweise ist fast immer gleich. Während im deutschen und europäischen Raum die in aller Regel auf der Hauptversammlung beschlossene Jahresdividende der Standard ist, zahlen die meisten US-Unternehmen ihre Ausschüttungen quartalsweise aus. Selten hingegen sind sogenannte Monatszahler, also Unternehmen, die ihren Investoren eine monatliche Auszahlung bieten.

Monatszahler sind bei Anlegerinnen und Anlegern zurecht beliebt, denn während bei Jahres- und Quartalszahlungen das Warten auf die erste Ausschüttung gerade für frischgebackene Investoren frustrierend sein kann, motivieren monatliche Auszahlungen zum Weitermachen und sorgen für einen gut berechenbaren Cashflow im Depotkonto, der schnell reinvestiert oder zum Begleichen monatlich fälliger Beiträge, wie der Mobilfunkrechnung, genutzt werden kann.

Dividenden-Radar kehrt in die USA zurück

Einer bekanntesten Monatszahler ist der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Realty Income. Das Unternehmen hat sich selbst den Beinamen "The Monthly Dividend Company" verliehen und bereits 662 Monate in Folge eine Dividende ausgezahlt.

Nach Exkursen in die Telekommunikationsbranche (Spark aus Neuseeland), die Papierindustrie (Dividendenkönig Kimberly-Clark) und die Tabakbranche (Scandinavian Tobacco aus Dänemark) kehrt der wallstreetONLINE Dividenden-Radar in dieser Ausgabe in die Immobilienbranche zurück und stellt einen weiteren US-REIT vor. Es ist der Vermieter von Hotelimmobilien Apple Hospitalty, der wie Realty Income eine Monatsdividende zahlt – und damit ein herzliches Willkommen!

Hotelvermietung: Ein lukratives Geschäft

Rund 30.000 Betten in 221 Hotels bietet Apple Hospitalty an. Doch anstatt diese selbst zu betreiben, vermietet das Unternehmen seine Hotelimmobilien. Insgesamt 15 verschiedene Ketten gehören zu den Kunden des Konzerns, darunter auch prestigeträchtige Namen wie Hilton, Marriott und Hyatt.

Der Immobilieninvestitionsfonds ist ausschließlich auf dem US-Markt aktiv und verfügt über Standorte in 37 Bundesstaaten. Zum Geschäft gehört jedoch nicht nur die Vermietung, sondern auch der An- und Verkauf sowie das Renovieren von Hotelimmobilien. Neben Mieteinkünften erzielt das Unternehmen so gelegentlich auch Erlöse aus Verkäufen.

Im Vermietungsgeschäft hat sich Apple Hospitality auf das sogenannte Triple-Net-Leasing konzentriert. Das bedeutet, dass die Mieterinnen und Mieter für alle Kosten, wie Versicherung, Betrieb und Instandhaltung selbst aufkommen. Das sorgt für eine besonders hohe Plan- und Sichtbarkeit der Mieteinkünfte, weil es nicht zu unvorhergesehenen Ausgaben kommt. Mehr zum Thema lesen Sie in der Ausgabe zu NNN REIT.

Resilientes Geschäftsmodell auch in Krisenzeiten

Gänzlich berechenbar ist das grundsätzlich sehr attraktive Geschäftsmodell jedoch nicht. Das hat vor allem die Corona-Pandemie bewiesen, als es zu einem weltweiten Einbruch in der Tourismus- und Reisebranche gekommen ist. In dieser Zeit hat Apple Hospitality seine Dividende auf nahe Null zusammengestrichen. Das war jedoch eine Vorsichtsmaßnahme, denn Mieteinkünfte sind trotz Krise weitestgehend stabil geblieben, was ein grundsätzlich resilientes Geschäftsmodell anzeigt.

Eine weitere Unwägbarkeit hat sich durch die erneute Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump ergeben. Seine erratische Handels- und Einreisepolitik hat neben den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko auch viele Europäerinnen und Europäer so sehr verärgert, dass sie trotz wieder sehr vorteilhafter Wechselkurse auf Reisen in die USA verzichten.

Um 25 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr sind die Einreisen aus Europa zurückgegangen. Manche grenznahen Ortschaften in Neuenglandstaaten, beliebte Sommerreiseziele bei Kanadierinnen und Kanadiern, verzeichnen bis zu 90 Prozent weniger Reisende. Davon ist Apple Hospitalty bislang jedoch kaum betroffen, denn die im letzten Quartalsbericht angegebene, flächenbereinigte Belegungsquote hat sich mit 78,6 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr kaum verschlechtert.

Unbefriedigende Aktienkursentwicklung sorgt für attraktive Bewertung

Das kann von der Aktie nicht behauptet werden, die gegenüber dem Stand vor einem Jahr 14,9 Prozent an Wert verloren hat. Neben der Furcht um ausbleibende Touristinnen und Touristen hatten hier auch anhaltend hohe Anleiherenditen ihren Anteil. Die stehen einerseits in Konkurrenz zu Dividendenaktien und verteuern durch höhere Refinanzierungskosten andererseits Investitionen.

Wird die hohe Dividende Rechnung gestellt, ist die Bilanz nicht ganz so nachteilig. Die Gesamtrendite lag in den vergangenen 12 Monaten bei -8,4 Prozent, was gegenüber dem Gesamtmarktindex S&P 500, der es auf 17,9 Prozent bringt, eine signifikante Underperformance bedeutet. Dafür ist im Unterschied zum US-Aktienmarkt die Bewertung bei Apple Hospitality aktuell hochattraktiv.

Dividendenrendite 8,3 Prozent – 0,08 US-Dollar pro Monat

Die Dividendenrendite beträgt 8,3 Prozent und ergibt sich aus 12 Monatszahlungen von jeweils 0,08 US-Dollar pro Aktie sowie einer Sonderdividende zum Jahresende, die etwa 0,05 US-Dollar beträgt. Daraus ergeben sich auf das gesamte Jahr gerechnet 1,01 US-Dollar. Eine Aktie kostete am Freitagabend 12,16 US-Dollar. Damit bietet das Unternehmen eine weit überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite. In der US-Immobilienbranche liegt der Mittelwert bei 4,9 Prozent.

Während die Dividende überdurchschnittlich ist, liegt die Aktie bei vielen Kennziffern gegenwärtig unter dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-FFO-Verhältnis beträgt 8,0 und liegt damit um 38,8 Prozent unter der Vergleichsgruppe. Das Verhältnis aus Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBITDA) liegt mit 9,9 ebenfalls um rund 39 Prozent unter dem Branchenmittel.

Geringe Verschuldung, Dividende gut gedeckt

Gleichzeitig weist Apple Hospitality eine überdurchschnittlich gesunde Unternehmensbilanz auf. Die Schuldenquote liegt mit 33,9 Prozent um etwa ein Drittel unter dem Branchenmittel von 50,3 Prozent. Wenngleich der Konzern aufgrund der Dividendenkürzungen während der Corona-Pandemie keine beeindruckende Wachstumshistorie aufweisen kann, so ist die Ausschüttung doch gedeckt und sicher.

Die Ausschüttungsquote lag zuletzt bei 60,2 Prozent und damit im moderaten Bereich. Von den Funds from Operation (FFO) in Höhe von 384,9 Millionen US-Dollar wurden im vergangenen Geschäftsjahr 231,7 Millionen US-Dollar an die Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet.

Fazit: Antizyklische Einstiegschance bei Monatszahler Apple Hospitality

Damit liegt bei der Aktie von Apple Hospitality eine für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger attraktive Einstiegsgelegenheit vor. Externe Umstände haben ohne größere Auswirkungen auf das Geschäftsmodell zu sinkenden Kursen, damit aber auch einer steigenden Dividendenrendite und einer äußerst günstigen Bewertung geführt. Wer jetzt investiert, wird für ihre oder seine Geduld mit 8,3 Prozent belohnt, bis sich die Aktie erholt und zu einer branchenüblichen Bewertung zurückkehrt.

Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit der Dividende bestehen keine. Bereits während der Corona-Pandemie kam es kaum zu Stundungen oder gar Mietausfällen. Gleichzeitig weist das Unternehmen im Branchendurchschnitt eine unterdurchschnittliche Verschuldungsquote auf. Die Dividende ist außerdem mehr als ausreichend durch den die FFO gedeckt, die sogar eine Wiederanhebung erlauben würden. Das zumindest wird von einigen Analystinnen und Analysten für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert.

Die 1.000-Euro-Frage: Wie viel Kapital benötigen Sie?

Für monatliche Dividendenerträge von 1.000 Euro (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) sind nach aktuellen Wechselkursen knapp 1.171 US-Dollar nötig. Dafür müssen Anlegerinnen und Anleger 14.638 Anteile kaufen, die am Freitagabend mit etwa 178.000 US-Dollar beziehungsweise 152.057 Euro zu Buche schlugen.

Wer sich für die nächste Auszahlung im September qualifizieren möchte, muss die Aktie bis zum letzten Handelstag im August (Freitag, 29.08.) in sein Depot legen. Die monatliche Auszahlung findet in aller Regel am 15. eines Monats statt. Zum letzten Handelstag im Jahr wird üblicherweise eine ertragsabhängige Sonderdividende fällig, die in den beiden vergangenen Jahr 0,05 US-Dollar pro Aktie betrug.

Übersicht zur Dividende von Apple Hospitality

Marktkapitalisierung: 2,88 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 4 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 9 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 2,05 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

18.08.2025: Dividendenankündigung

15.09.2025: Ex-Tag

15.09.2025: Record Date

30.09.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in USD 2025e 8,30 1,01 2024 6,79 1,01 2023 5,74 0,76 2022 0,31 0,04 2021 2,91 0,30 2020 8,65 1,10 2019 12,47 1,30 2018 8,27 1,10 2017 9,38 1,20 2016 6,66 0,80

Quellen: SeekingAlpha

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Hospitality REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 10,40EUR auf Tradegate (15. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.