    Rabatte ausländischer Versandhändler Gesetzesbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Preis fordert Maßnahmen gegen Rabatte ausländischer Apotheken.
    • Gesetzesbruch gefährdet Preisbindung und Apothekenversorgung.
    • Höhere Honorare nötig, um Apothekensterben zu stoppen.
    Apothekerverband - Rabatte ausländischer Versandhändler Gesetzesbruch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) aufgefordert, gegen die von ausländischen Versandapotheken gewährten Rabatte bei rezeptpflichtigen Medikamenten vorzugehen. "Das ist ein klarer Gesetzesbruch. Hier muss der Staat eingreifen und dieses Verhalten bestrafen und unterbinden", sagte Preis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

    Große Versandapotheken mit Sitz im Ausland hatten nach einem kürzlich ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) wieder damit begonnen, Nachlässe zu gewähren. Das Urteil bezog sich allerdings auf eine frühere Gesetzgebung. Aktuell verbietet das Sozialgesetzbuch Rabatte oder Boni, wenn gesetzlich Versicherte verschreibungspflichtige Medikamente in deutschen Apotheken einlösen.

    Apotheker warnen vor ruinösem Preiskampf

    Nach Überzeugung der Apothekerverbände gilt diese Regelung auch für ausländische Versandapotheken. "Die Preisbindung darf nicht durch Boni oder Rabatte ausgehebelt werden, sonst kommen wir in einen ruinösen Preiswettbewerb", sagte Verbandspräsident Preis. Sie schütze die Versorgung und damit Patientinnen und Patienten. "Stellen Sie sich vor, bei Lieferengpässen würden plötzlich Wucherpreise verlangt."

    Preis forderte zudem höhere Honorare für die Apotheken. Nach seinen Angaben wurden seit 2008 insgesamt 4.500 Apotheken geschlossen, das entspreche 21 Prozent. "Das Apothekensterben ist ein Fakt, der dringend beendet werden muss", sagte er. In immer mehr Städten gebe es zunehmend Stadtteile ohne Apotheken. "Seit 13 Jahren hat es keine spürbare Erhöhung der Honorare gegeben, dabei sind die Betriebskosten wie zum Beispiel die Energie- oder Lohnkosten explodiert. Immer mehr Apotheken geraten an die Grenze der Wirtschaftlichkeit", beklagte er./wn/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 8,20 auf Lang & Schwarz (17. August 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -9,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -11,97 %/+129,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene Werte
