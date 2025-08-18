    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump inszeniert große Show, zieht aber zurück.
    • Putin erkennt Trumps Muster und nutzt es aus.
    • Trumps Außenpolitik liefert nur schöne Bilder.

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

    Die Amerikaner haben längst einen eigenen Begriff für dieses Trauerspiel geschaffen, das er auch bei seiner Zollpolitik zeigt: "TACO - Trump always chickens out". Was sich etwa mit "Trump kneift immer im letzten Moment" übersetzen lässt, beschreibt ein Muster: Der US-Präsident inszeniert eine große Show und stellt großspurig Forderungen, nur, um im letzten Moment doch zurückzuziehen. Putin dürfte das gewusst haben, als der US-Präsident ihm ein Ultimatum stellte. Die Einladung zurück auf das diplomatische Parkett nahm der dennoch dankbar an. Und hier zeigt sich genau das Problem an Trumps sogenannter Außenpolitik: Er liefert gute Bilder, mehr aber nicht. Und auf denen sehen auch Diktatoren, Kriegstreiber und Autokraten gut aus./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska Die Amerikaner haben längst einen eigenen Begriff für dieses Trauerspiel geschaffen, das er auch bei seiner Zollpolitik zeigt: "TACO - Trump always chickens out". Was sich etwa mit "Trump …