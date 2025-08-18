    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Presse

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nkunku-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern

    Für Sie zusammengefasst
    • FC Bayern München könnte Nkunku nicht verpflichten.
    • Chelsea plant, Nkunku mindestens ein Jahr zu halten.
    • Bayern sucht Alternativen nach gescheitertem Woltemade.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim FC Bayern München droht eine mögliche Verpflichtung von Chelsea-Profi Christopher Nkunku zu scheitern. Nach Informationen der "Bild" geht die Tendenz beim englischen Club-Weltmeister dahin, dass der bis 2029 gebundene Ex-Leipziger noch mindestens ein Jahr in London bleiben soll. Das sollen die Club-Bosse gegenüber Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts geäußert haben.

    Nkunku war zuletzt in der Offensive als Alternative gehandelt worden, zumal das Münchner Werben um den Stuttgarter Nick Woltemade offenbar ohne Erfolg bleibt. Der Franzose war von 2019 bis 2023 für RB Leipzig im Einsatz, ehe er für kolportierte 60 Millionen Euro zu Chelsea ging. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Club-WM. So richtig glücklich wurde Nkunku an der Stamford Bridge offenbar nicht./tas/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Presse Nkunku-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern Beim FC Bayern München droht eine mögliche Verpflichtung von Chelsea-Profi Christopher Nkunku zu scheitern. Nach Informationen der "Bild" geht die Tendenz beim englischen Club-Weltmeister dahin, dass der bis 2029 gebundene Ex-Leipziger noch …