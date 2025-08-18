    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Lausitzer Rundschau' zu Umgang mit medizinischem Cannabis

    • Markt für medizinisches Cannabis boomt stark.
    • Warken will Online-Apotheken gesetzlich bekämpfen.
    • Lauterbach-Gesetz muss liberaler und praktikabler werden.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umgang mit medizinischem Cannabis:

    "Der Markt für das Gras aus der Apotheke boomt deswegen, weil die von Lauterbach vorgesehenen legalen Bezugsquellen maximal unattraktiv sind. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will mit einem Gesetz gegen die Online-Apotheken vorgehen und deren Geschäftsmodell zerstören. Das mag man auf emotionaler Ebene verstehen können - es ist Missbrauch. Aber man darf sich nichts vormachen: Der süß riechende Geist ist aus der Flasche. Nimmt man den Kiffern die Apotheken, gehen sie zurück auf den Schwarzmarkt. Wer gewinnt dadurch? Wer sich der Lebensrealität stellt, kommt nicht daran vorbei, das Lauterbach-Gesetz grundlegend zu überarbeiten - und es liberaler zu machen, mit Fachgeschäften, zu denen natürlich auch Apotheken gehören können. Damit bekommt man die Genusskonsumenten raus aus dem medizinischen Markt, der sich wieder seiner Aufgabe widmen kann: kranken Patienten."/yyzz/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
