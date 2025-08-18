    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin triumphiert nach Gipfeltreffen mit Trump.
    • Treffen in Anchorage brachte minimale Ergebnisse.
    • Trump zeigt bewundernde Haltung gegenüber Putin.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zum Ukraine-Gipfel von Trump und Putin:

    "Selten war so klar, wer der Sieger eines Gipfeltreffens ist: Wladimir Putin kann nach dem pompös inszenierten und minimalst ertragreichen Treffen in Anchorage rundum triumphieren. Er hat alles erreicht, was er wollte - und noch mehr. Weil Donald Trump ihn - man kann es kaum anders sagen - anhimmelt."/yyzz/DP/he



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
