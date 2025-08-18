    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Folgen des Alaska-Gipfels

    • Trump und Putin verfolgen eigene Interessen.
    • Trump will Bodenschätze und wirtschaftliche Vorteile.
    • Frieden für Ukraine erfordert möglicherweise Zugeständnisse.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Alaska-Gipfels:

    "Trump und Putin verfolgen ihre eigenen Interessen. Trump will Bodenschätze aus der Ukraine, wirtschaftliche Vorteile für die USA, so geringe militärische Kosten wie möglich. Putin will die gesamte Ukraine, weiß aber auch, dass Unterjochung und Wiederaufbau des Landes Russland dauerhaft überfordern würde. Ohne Gebietsabtretungen an Putin wird die Ukraine am Ende aber offenbar keinen Frieden bekommen. Diesen Eindruck hinterlassen diese historischen Tage der Weltdiplomatie. Wenn die Ukraine und Europa nachhaltige Sicherheitsgarantien von Putin und den USA erhalten, sind territoriale Zugeständnisse der Ukraine möglicherweise nicht mehr abzuwehren."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
