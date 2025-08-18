    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul besucht Japan und Indonesien

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenminister Wadephul besucht Japan und Indonesien.
    • Gespräche über Sicherheit im Indopazifik und Wirtschaft.
    • Japan und Indonesien sind Schlüsselpartner für Deutschland.

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des aggressiven Vorgehens Chinas im Südchinesischen Meer Japan und Indonesien. An diesem Montag will der CDU-Politiker in der japanischen Hauptstadt Tokio Ministerpräsident Shigeru Ishiba, Außenminister Takeshi Iwaya sowie mehrere für Wirtschaftsbelange zuständige Minister treffen. Zudem ist eine Rede bei einer Friedensstiftung geplant.

    Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers werden bei den Besuchen unter anderem die Sicherheit im Indopazifik und im euroatlantischen Raum, die Wirtschaftssicherheit mit Fokus auf kritische Rohstoffe und weitere bilaterale Themen eine Rolle spielen. Am Dienstag will der Minister in Osaka die Weltausstellung Expo besuchen. In Indonesien steht am Mittwoch unter anderem ein Treffen mit Außenminister Sugiono auf dem Programm. Wadephul wird von Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern begleitet.

    Strategische Partner für Handel und Sicherheit

    Japan und Indonesien komme beim Ausbau der strategischen Partnerschaften Deutschlands eine Schlüsselrolle zu, hatte der Sprecher des deutschen Außenministeriums gesagt. Die Länder eine mit Deutschland das Interesse am Erhalt des internationalen Regelwerks für Handel und Sicherheit sowie am gemeinsamen Einsatz für den Multilateralismus. Außerdem seien sie wichtige Partner beim Ausbau und der Diversifizierung der Handelsbeziehungen und Lieferketten - auch, um kritische Abhängigkeiten weltweit zu reduzieren./bk/ln/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul besucht Japan und Indonesien Außenminister Johann Wadephul besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des aggressiven Vorgehens Chinas im Südchinesischen Meer Japan und Indonesien. An diesem Montag will der CDU-Politiker in der japanischen …