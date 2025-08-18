Freigabe Bahn-Strecke Richtung Offenbach

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen ab heute wieder S-Bahnen zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Die Bauarbeiten sind allerdings nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: In den Nächten und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.