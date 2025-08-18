Japan in Zeiten von Krisen Premiumpartner in Asien

TOKIO (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat angesichts der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie sich wandelnder Beziehungen zu den USA die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Wertepartnern wie Japan hervorgehoben. Japan sei für Deutschland "der Premiumpartner" in Asien, sagte der CDU-Politiker zum Auftakt seines Antrittsbesuchs in Japan bei einem Treffen mit seinem Kollegen Takeshi Iwaya in der Hauptstadt Tokio.

Deutschland verbinde mit Japan "eine langjährige, tiefe Freundschaft und eine enge Kooperation. Wir teilen gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Interessen", sagte Wadephul. Dieses deutlich zu machen "in einer Zeit von Krisen und Kriegen ist, glaube ich, von herausgehobener Bedeutung".