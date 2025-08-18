Gewinnexplosion: Unser Geschäftsmodell bleibt unschlagbar stark!
Ein Jahr voller beeindruckender Erfolge: Der Liegenschaftsertrag stieg um 5.8% auf CHF 39.3 Mio., während der Reingewinn um bemerkenswerte 23.3% auf CHF 44.6 Mio. kletterte. Mit einer starken Bilanz und einem geschärften Fokus auf nachhaltige Ertragssteigerung zeigt sich das Unternehmen bestens aufgestellt für die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Liegenschaftsertrag um 5.8% auf CHF 39.3 Mio. gesteigert.
- Reingewinn um 23.3% auf CHF 44.6 Mio. erhöht.
- Gesamtportfolio um CHF 26.6 Mio. aufgewertet.
- Hohe Reservationsquote beim Stockwerkeigentumsprojekt «Livingstone» in Cham.
- Starke Bilanz mit einem Loan-to-Value (LTV) von 39.4% netto.
- Geschärfte Strategie mit Fokus auf nachhaltige Ertragssteigerung und intensivere Transaktionsaktivitäten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HIAG Immobilien Holding ist am 18.08.2025.
ISIN:CH0239518779WKN:A113S6
