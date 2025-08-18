Termine bis 29. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1

^ --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 29. August 2025

22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25

08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25



SONSTIGE TERMINE

DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan

+ ca. 02.30 Ankunft in Tokio

+ anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk

+ anschl. weitere politische Gespräche



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. August



TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Verve Group, Capital Markets Day

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe zu Dienstwagen-Check - Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung?

11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. August



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen



USA: Target, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 7/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/25

08:00 DNK: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Computer- und Videospielemesse Gamescom + 11.00 Rundgang von Ministerpräsident Wüst und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. August



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahreszahlen



USA: Intuit, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 NOR: BIP Q2/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (endgültig)

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/25

08:00 DEU: Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2024

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 7/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 7/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuer 7/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn geldpolitisches Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8.25)

CHN: Mögliches Ende der Untersuchung Chinas gegen EU-Milchprodukte, Peking

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. August



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25

16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powellbei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. August



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25

14:30 USA: CFNA-Index 7/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25



SONSTIGE TERMINE

USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. August



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Baywa, Hauptversammlung

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 SVK: Erzeugerpreise 7/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk zum aktuellen Stand des Rückbaus des RWE-Kernkraftwerks Emsland (KKE) mit Rundgang über die Anlage, Lingen

10:00 DEU: Landgericht Frankfurt entscheidet zu Unterlassungsklage Deutsche Umwelthilfe gegen Apple wegen Aussagen zu Co2-neutraler Apple Watch, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, Köln

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. August



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen

09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen

09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen



USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Industriegewinne 7/24

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25



SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte.



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. August



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen



DEU: Geratherm Q2-Zahlen

DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)

09:00 CHE: BIP Q2/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25



SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. August



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25

07:00 EST: BIP Q2/25

07:00 FIN: BIP Q2/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25

08:00 SWE: BIP Q2/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25

09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25

11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25

14:30 USA: Realeinkommen 7/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

--------------------------------------------------------------------------------------- °



