    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 18. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Bekanntgabe Übernahmeangebot ProSiebenSat.1 erwartet
    • BHP Group und Palo Alto Networks veröffentlichen Zahlen
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa kommen

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1

    22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)
    USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25
    08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024
    10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25
    10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25
    11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
    14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan
    + ca. 02.30 Ankunft in Tokio
    + anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk
    + anschl. weitere politische Gespräche
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 18. August 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1 22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert) USA: Palo …