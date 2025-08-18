Termine am 18. August 2025

^ TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25

08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024

10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25

11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25

14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25



SONSTIGE TERMINE

DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan

+ ca. 02.30 Ankunft in Tokio

+ anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk

+ anschl. weitere politische Gespräche

°



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi



