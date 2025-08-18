Chirurgen treffen sich auf dem Wiener Symposium, um Baxters HEMOPATCH Sealing Hemostat kennenzulernen

Seit über einem Jahrzehnt vertrauenswürdig. Seit über einem Jahrzehnt ist der Hemopatch Sealing Hemostat ein zuverlässiger Begleiter bei Operationen weltweit. Er bietet wichtige Unterstützung und Präzision unter Druck und entwickelt sich gleichzeitig mit dem Gesundheitswesen weiter.

Ein neuer Meilenstein: HEMOPATCH Sealing Hemostat, jetzt bei Raumtemperatur

Auf einem Symposium in Wien, Österreich, stellte Baxter den neuen Hemopatch Sealing Hemostat vor, ein bei Raumtemperatur verwendbares Kollagenpad zur Blutstillung und Versiegelung bei offenen und minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen (MIS).1 Diese Veranstaltung war der Höhepunkt einer zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen Experten und Entwicklern. Hemopatch Sealing Hemostat ist eine durchdachte Lösung, die direkt aus dem Feedback derjenigen entstanden ist, die sie täglich verwenden. Während der Veranstaltung berichteten Fachreferenten vor einem Publikum aus Chirurgen verschiedener Fachrichtungen, wie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zur Entwicklung des neuen Hemopatch Sealing Hemostat beigetragen haben.

Der Allgemeinchirurg Professor Selman Uranüs, ein früher Anwender, der an dem Symposium teilnahm, sagte:

„Ich habe das Hemopatch Sealing Hemostat zunächst zu Versuchszwecken eingesetzt. Seitdem setze ich es täglich ein, insbesondere in der laparoskopischen Chirurgie, aufgrund seiner einzigartigen abdichtenden Eigenschaften. Der Wegfall der Kühlung und die verlängerte Haltbarkeit sind entscheidende Verbesserungen, die sicherstellen, dass es im OP verfügbar ist, wenn es darauf ankommt."

Eine Bekräftigung des Vertrauens und der Partnerschaft

Das Symposium hat unser gemeinsames Engagement für kontinuierliche Innovation bekräftigt. Das neue Hemopatch Sealing Hemostat ist für den direkten Zugang im OP konzipiert und spiegelt unser Engagement wider, die chirurgische Versorgung mit praktischen Hilfsmitteln zu verbessern. Die neue Konfiguration ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Chirurgen, wodurch sichergestellt ist, dass sie den tatsächlichen klinischen Anforderungen entspricht.

Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu berichten, wenn die weltweite Einführung fortgesetzt wird.

Für weitere Informationen über Hemopatch Sealing Hemostat

besuchen Sie bitte: https://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch

Referenz

1. Hemopatch Sealing Hemostat Gebrauchsanweisung.

Hersteller:

Baxter Healthcare SA

Thurgauerstrasse 130 Glattbrugg,

ZÜRICH, 8152 Schweiz

Geräteklasse: III

CE0123

Dieser Inhalt ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt und sollte nicht als medizinischer Ratschlag verstanden werden. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Bedenken an einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister.

Das Hemopatch Sealing Hemostat ist nur in ausgewählten Ländern zur Verwendung zugelassen. Für spezifische Informationen über die Verfügbarkeit und den Zulassungsstatus von Hemopatch Sealing Hemostat bei Raumtemperatur in Ihrem Land empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren örtlichen Baxter Healthcare-Vertreter zu wenden.

Baxter und Hemopatch sind Marken der Baxter International Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.

GBU-AS21-250025 (v1.0) 08/2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747929/Baxter_International_At_Vienna_Symposium.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747930/Baxter_International_Hemopatch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2687591/Baxter_International_Inc_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chirurgen-treffen-sich-auf-dem-wiener-symposium-um-baxters-hemopatch-sealing-hemostat-kennenzulernen-302529525.html

Die Baxter International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 24,18USD auf NYSE (16. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.