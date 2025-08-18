Absatz von chinesischen Plug-in-Hybriden zieht in EU stark an

Ganz ❤️-lichen Dank mein lieber @ für Deine Kommentare. Insbesondere Deine Zeit, die Du für die Response eines Zweizeilers von mir zu opfern bereit bist. Ich werte dies als eine ehrliche Form der Anerkennung.





Wenn jetzt auch noch die von Dir beschriebenen Inhalte fachlich versiert wären, würdest Du noch mehr Eindruck bei mir schinden.





Das Segment Automobil ist Dir augenscheinlich ziemlich fremd. Nur so ist Dein - leider völlig unqualifiziertes - Statement bzgl. TANG vs. Audi Q7 erklärbar. Macht aber nichts.





Ich kenne beide Modelle aus der Praxis. Den allerersten TANG in D fuhr übrigens ich zur Probe. Aber das weißt Du ja auch so, da Du mich ja bereits zum wiederholten Male hierzu zitiert hast. Danke für die Ehre!





Jetzt aber mal back to the roots:

Wenn Du einen mind. 6-stelligen Betrag kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen würdest unter der unabdingbaren Maßgabe, dieses Geld in einen E-Autohersteller zu investieren, in welches Unternehmen würdest Du investieren? Das Geld würde Dir gehören, wenn es so wie beschrieben - also in die E-Mobilität - investiert wird. Andernfalls verfällt es zur Gänze auf null.





Schön wäre, wenn Du jetzt keine Konjunktive oder Ausflüchte suchen würdest, sondern ein spezielles Unternehmen nennst.





Mich interessiert einfach, ob Du wirklich nur das Haar in der Suppe suchen und beschreiben kannst, oder auch in die andere Richtung denken kannst.





Keine Antwort wäre in diesem Fall natürlich auch eine.





So, und jetzt freue ich mich auf Deine EXPLIZITE Expertise zu einem KLAR MIT NAMEN GENANNTEN UNTERNEHMEN.





Das es diesmal schwieriger wird für Dich ist mir natürlich klar, weil kritisieren immer einfacher ist, als konstruktive Beiträge zu formulieren. Aber vielleicht schaffst Du es ja diesmal. 😎





PS: BYD ist selbstverständlich nicht die Antwort, die ich von Dir erwarte. Darfst aber natürlich gerne. Aber - wenn nicht BYD - bitte ein KONKRETES anderes Unternehmen, und nichts Abstraktes.