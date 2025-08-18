Wirtschaft
Absatz von chinesischen Plug-in-Hybriden zieht in EU stark an
Foto: Straßenverkehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Exporte von Plug-in-Hybriden (PHEV) nach Europa sind im ersten Halbjahr 2025 sprunghaft gestiegen. Das geht aus Daten des Branchendienstleisters Dataforce hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet. Die Automarken BYD, MG und Lynk&Co setzten demnach zusammen knapp 33.000 PHEV in der EU ab - ein Plus von 364 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zählt man weitere Hybridmodelle hinzu, fällt der Anstieg noch höher aus.
Fachleute sehen darin eine Reaktion auf die seit Oktober 2024 geltenden EU-Strafzölle von bis zu 45 Prozent auf in China produzierte Elektroautos. "Viele Hersteller aus China haben ihre Vertriebsstrategie geändert und setzen verstärkt auf Modelle, die keinen zusätzlichen Ausgleichszöllen unterliegen", sagte Charles Lester, Analyst beim Londoner E-Mobilitäts-Spezialisten Rho Motion.
In Brüssel fordern erste Abgeordnete, die Zollregeln auch auf PHEV auszudehnen. "Um unsere Hersteller zu schützen, müssen Strafzölle auch für Plug-in-Hybride gelten. Sonst untergräbt Europa seine eigene Industriepolitik", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss dem "Handelsblatt". Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, man sei zu weiteren Gesprächen mit Peking über die bestehenden Zollsätze bereit, äußerte sich jedoch nicht konkret zur PHEV-Problematik.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BYD - A0M4W9 - CNE100000296
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BYD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schmusekätzchen schrieb 15.08.25, 16:51
mitdiskutieren »
Ganz ❤️-lichen Dank mein lieber @KlingerP für Deine Kommentare. Insbesondere Deine Zeit, die Du für die Response eines Zweizeilers von mir zu opfern bereit bist. Ich werte dies als eine ehrliche Form der Anerkennung.
Wenn jetzt auch noch die von Dir beschriebenen Inhalte fachlich versiert wären, würdest Du noch mehr Eindruck bei mir schinden.
Das Segment Automobil ist Dir augenscheinlich ziemlich fremd. Nur so ist Dein - leider völlig unqualifiziertes - Statement bzgl. TANG vs. Audi Q7 erklärbar. Macht aber nichts.
Ich kenne beide Modelle aus der Praxis. Den allerersten TANG in D fuhr übrigens ich zur Probe. Aber das weißt Du ja auch so, da Du mich ja bereits zum wiederholten Male hierzu zitiert hast. Danke für die Ehre!
Jetzt aber mal back to the roots:
Wenn Du einen mind. 6-stelligen Betrag kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen würdest unter der unabdingbaren Maßgabe, dieses Geld in einen E-Autohersteller zu investieren, in welches Unternehmen würdest Du investieren? Das Geld würde Dir gehören, wenn es so wie beschrieben - also in die E-Mobilität - investiert wird. Andernfalls verfällt es zur Gänze auf null.
Schön wäre, wenn Du jetzt keine Konjunktive oder Ausflüchte suchen würdest, sondern ein spezielles Unternehmen nennst.
Mich interessiert einfach, ob Du wirklich nur das Haar in der Suppe suchen und beschreiben kannst, oder auch in die andere Richtung denken kannst.
Keine Antwort wäre in diesem Fall natürlich auch eine.
So, und jetzt freue ich mich auf Deine EXPLIZITE Expertise zu einem KLAR MIT NAMEN GENANNTEN UNTERNEHMEN.
Das es diesmal schwieriger wird für Dich ist mir natürlich klar, weil kritisieren immer einfacher ist, als konstruktive Beiträge zu formulieren. Aber vielleicht schaffst Du es ja diesmal. 😎
PS: BYD ist selbstverständlich nicht die Antwort, die ich von Dir erwarte. Darfst aber natürlich gerne. Aber - wenn nicht BYD - bitte ein KONKRETES anderes Unternehmen, und nichts Abstraktes.
everlast43 schrieb 15.08.25, 16:46
mitdiskutieren »
Alle die langfristig investiert sind, brauchen sich hier absolut keinen Kopf zu machen.
BYD ist die Nummer 1 der Welt und wird seine Machtstellung weiter ausbauen (auch in anderen Bereichen).
Die Musik spielt in Asien
Schmusekätzchen schrieb 11.08.25, 11:15
mitdiskutieren »
Schau' Dir doch ganz einfach mal Deine Beiträge an und beurteile danach, ob's tatsächlich an WO liegt, oder an Deinen Inhalten. Meine Meinung hierzu ist eindeutig. Und die spricht NICHT gegen WO!
Für die Zukunft alles Gute Dir!
Und den restlichen Usern hier sollte nun ein Stück weit mehr konstruktiver Kontent möglich sein, aufgrund der Verabschiedung von tM - so es nicht nur ein Lippenbekenntnis von ihm ist - und damit eine unsägliche Ära von persönlichen Angriffen und Beleidigungen (endlich und notwendiger Weise!) zu Ende geht.
@Mod : DANKE für Euer Zurückkehren bei WO zu einem sauberen und anständigen Forum. 😎
