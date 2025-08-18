    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweite

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit leichten Gewinnen, bei 24.412 Punkten.
    • Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite.
    • Trump trifft Selenskyj, Gipfel mit Putin ohne Fortschritt.
    DAX-FLASH - Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweite
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.412 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.

    Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gegangen waren. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

    Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Der Dax bleibt derweil in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten./ag/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweite Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.412 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem …