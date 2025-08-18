DAX-FLASH
Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweite
- Dax startet mit leichten Gewinnen, bei 24.412 Punkten.
- Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite.
- Trump trifft Selenskyj, Gipfel mit Putin ohne Fortschritt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.412 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.
Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gegangen waren. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.
Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Der Dax bleibt derweil in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten./ag/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"bei 320 abgedreht!" :laugh::laugh:
Bild: 12148_20250814104941_Bildschirmfoto 2025-08-14 um 10
Tageshoch laut Parkettkamera 306,47.
Warum machst du den Lesern hier ständig etwas vor.
Deine Lügen sind einfach unerträglich.
Der Dax hat also nicht an der 320 abgedreht.
Sondern weit vorher. 😜
... und was soll das immer wieder nur darauf hinweisen wie es ist, sich selbst bedauern das es unerträglich ist
statt mal Content zu hier reinstellen
Die Erbärmlichkeit hat mehrere Gesichter, die einen die die unterirdischen Beiträge posten, die anderen die jammern