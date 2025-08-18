    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underperform" belassen. Wind- und Solarprojekte hätten in den USA eine klare Unterstützung bis mindestens 2029, schrieb Constantin Hesse am Sonntag angesichts des durchgesickerten US-Budgetausblicks. Er rechnet zwar mit einer Erholungsrally im Sektor. Für SMA sei ein nennenswerter Spielraum für den Marktkonsens bei Großprojekten allerdings fraglich./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Lang & Schwarz (18. August 2025, 07:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



