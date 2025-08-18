    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEquinor AktievorwärtsNachrichten zu Equinor

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 34 / 2025

    Foto: Michal Wachucik - Equinor

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 34 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 34 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Equinor
    +7,53 % 18.08.
    BWX Technologies
    +0,93 % 18.08.
    Rockwell Automation
    +1,87 % 18.08.
    Var Energi
    +13,33 % 18.08.
    Constellation Energy
    +0,70 % 18.08.
    United Parcel Service Registered (B)
    +4,69 % 18.08.
    Regeneron Pharmaceuticals
    - 18.08.
    KLA Corporation
    +0,96 % 18.08.
    Apollo Global Management
    +1,48 % 18.08.
    ConocoPhillips
    +2,22 % 18.08.
    Murphy Oil
    +3,17 % 18.08.
    Cognizant Technology Solutions (A)
    +1,59 % 18.08.
    DHT Holdings
    +8,86 % 18.08.
    Wynn Resorts
    +1,10 % 18.08.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 18.08.
    Equinor
    +7,53 % 18.08.
    Portman Ridge Finance Corporation
    +14,26 % 18.08.
    Black Hills
    +4,56 % 18.08.
    The Carlyle Group
    +3,12 % 18.08.
    Southern
    +3,60 % 18.08.
    Gen Digital
    +2,60 % 18.08.
    W&T Offshore
    +1,78 % 18.08.
    Jefferies Financial Group
    +2,45 % 18.08.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 18.08.
    Berry Corporation
    +11,31 % 18.08.
    TPG Registered (A)
    +3,38 % 18.08.
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    +20,43 % 18.08.
    Highwoods Properties
    +7,12 % 18.08.
    Papa John's International
    +3,46 % 18.08.
    Deluxe
    +5,50 % 18.08.
    Genco Shipping & Trading
    +8,03 % 18.08.
    Ryder System
    +2,31 % 18.08.
    Kimbell Royalty Partners
    +10,89 % 18.08.
    Bio-Techne
    +0,46 % 18.08.
    Visteon
    - 18.08.
    Kemper
    +1,97 % 18.08.
    CNA Financial
    +3,71 % 18.08.
    Superior Group of Companies
    +3,56 % 18.08.
    iRadimed
    +0,97 % 18.08.
    Healthstream
    +0,40 % 18.08.
    Enact Holdings
    +3,04 % 18.08.
    First Hawaiian
    +4,46 % 18.08.
    Twin Disc
    +0,81 % 18.08.
    Tiptree
    +2,46 % 18.08.
    Weyco Group
    +3,18 % 18.08.
    United Maritime Corporation
    +12,19 % 18.08.
    ONE Gas
    +3,95 % 18.08.
    Quad/Graphics Registered (A)
    +3,77 % 18.08.
    DBS Group Holdings
    +5,76 % 18.08.
    Chevron Corporation
    +4,20 % 19.08.
    Bunge Global
    +3,06 % 19.08.
    Verisign
    +7,59 % 19.08.
    Phillips 66
    +3,22 % 19.08.
    Prudential Financial
    +4,39 % 19.08.
    TechnipFMC
    +0,76 % 19.08.
    Snap-On
    +2,63 % 19.08.
    GeoPark USD
    +6,20 % 19.08.
    Carlisle Cos
    +0,91 % 19.08.
    Avista
    +5,05 % 19.08.
    Atkore
    - 19.08.
    Oshkosh
    +1,67 % 19.08.
    Westlake Corporation
    +1,44 % 19.08.
    Ingram Micro Holding
    - 19.08.
    Danaos
    +3,88 % 19.08.
    Bloomin' Brands
    +5,00 % 19.08.
    Spok Holdings
    +7,70 % 19.08.
    Landstar System
    +1,92 % 19.08.
    Timken
    +1,64 % 19.08.
    Natural Resource Partners
    +6,02 % 19.08.
    PROG Holdings
    +1,23 % 19.08.
    QBE Insurance Group
    +4,28 % 19.08.
    Bravura Solutions
    +2,01 % 19.08.
    Archer Daniels Midland Company
    +3,53 % 20.08.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 20.08.
    Equinix
    +2,01 % 20.08.
    Leonardo DRS
    - 20.08.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 20.08.
    Aflac
    +2,06 % 20.08.
    Marathon Petroleum Corporation
    +2,01 % 20.08.
    Hasbro
    +3,28 % 20.08.
    Powell Industries
    +0,82 % 20.08.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 20.08.
    Karat Packaging
    +5,00 % 20.08.
    Ormat Technologies
    +0,66 % 20.08.
    Marketaxess Holding
    +1,27 % 20.08.
    Gladstone Land
    +4,27 % 20.08.
    Brunswick
    +2,05 % 20.08.
    Warner Music Group Registered (A)
    +2,17 % 20.08.
    Excelerate Energy Registered (A)
    +0,63 % 20.08.
    Assured Guaranty (Bermuda)
    +1,49 % 20.08.
    Kelly Services Registered (A)
    +1,55 % 20.08.
    OneSpaWorld Holdings
    +0,47 % 20.08.
    Loews
    +0,31 % 20.08.
    BGC Group Registered (A)
    +0,77 % 20.08.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    +0,99 % 20.08.
    Regional Management
    +4,33 % 20.08.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    +4,27 % 20.08.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 20.08.
    Hennessy Advisors
    +7,49 % 20.08.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 20.08.
    Gladstone Land 5 % Cum Red Pfd (D)
    - 20.08.
    Gladstone Land 6.375 % Cum Trm Pfd (A)
    - 20.08.
    Gladstone Investment 6.375 % Cum Red Term Pfd (E)
    +6,80 % 20.08.
    Kelly Services Conv (B)
    +1,54 % 20.08.
    Microsoft
    +0,74 % 21.08.
    Imperial Brands
    +11,70 % 21.08.
    Legal & General Group
    +8,48 % 21.08.
    Applied Materials
    +0,77 % 21.08.
    Babcock International Group
    +0,42 % 21.08.
    LTC Properties
    +6,61 % 21.08.
    Anglo American
    +1,68 % 21.08.
    Woodward
    +0,63 % 21.08.
    2020 Bulkers
    +144,86 % 21.08.
    Diana Shipping
    +8,43 % 21.08.
    Mondi
    +4,27 % 21.08.
    Marriott International Registered (A)
    +0,98 % 21.08.
    Cohort
    +2,61 % 21.08.
    Safe Bulkers
    +4,30 % 21.08.
    Schroders
    +5,83 % 21.08.
    Tempur Sealy International
    +1,00 % 21.08.
    Walker & Dunlop
    +2,57 % 21.08.
    HF Sinclair Corporation
    +3,97 % 21.08.
    Cogent Communications Holdings
    +5,59 % 21.08.
    Centerpoint Energy
    +2,77 % 21.08.
    Plus500
    +2,90 % 21.08.
    SBA Communications Registered (A)
    +1,83 % 21.08.
    Columbia Sportswear
    +1,47 % 21.08.
    Chord Energy Corporation
    +6,40 % 21.08.
    InterContinental Hotels Group
    +1,57 % 21.08.
    InterContinental Hotels Group
    +1,57 % 21.08.
    Concentra Group Holdings Parent
    - 21.08.
    Sila Realty Trust
    +3,30 % 21.08.
    Southside Bancshares
    +4,65 % 21.08.
    Littelfuse
    +1,07 % 21.08.
    ConvaTec Group
    +1,83 % 21.08.
    Primo Brands Registered -A
    +4,81 % 21.08.
    AMP
    +3,31 % 21.08.
    Supreme
    +3,00 % 21.08.
    Clipper Realty
    +8,21 % 21.08.
    Shaftesbury Capital
    +2,38 % 21.08.
    Sabre Insurance Group
    +3,56 % 21.08.
    XPS Pensions Group
    +4,38 % 21.08.
    Ibstock
    +3,17 % 21.08.
    Washington H.Soul Pattinson
    +2,68 % 21.08.
    Star Equity Holdings 10 % Cum Red Perp Pfd (A)
    - 21.08.
    Hecla Mining
    +0,73 % 22.08.
    Amgen
    +2,99 % 22.08.
    Viatris
    +4,01 % 22.08.
    CRH
    +2,03 % 22.08.
    Cummins Inc.
    +2,32 % 22.08.
    Barrett Business Services
    +0,91 % 22.08.
    Evergy
    +4,54 % 22.08.
    Bath & Body Works
    +2,18 % 22.08.
    ACCO Brands
    +5,58 % 22.08.
    Badger Meter
    +0,64 % 22.08.
    The St. Joe Company
    +0,93 % 22.08.
    TransUnion
    +0,49 % 22.08.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    +4,25 % 22.08.
    Te Connectivity
    +1,71 % 22.08.
    Phinia
    +2,26 % 22.08.
    Fortune Brands Innovations
    +1,35 % 22.08.
    Herc Holdings
    +1,72 % 22.08.
    VAALCO Energy
    +4,62 % 22.08.
    Materion
    +0,45 % 22.08.
    Primerica
    +1,29 % 22.08.
    Global Ship Lease Registered (A)
    +6,91 % 22.08.
    US Lime & Minerals
    +0,26 % 22.08.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 22.08.
    Jerash Holdings (US)
    +5,80 % 22.08.
    US Physical Therapy
    +1,86 % 22.08.
    Jacobs Solutions
    +0,81 % 22.08.
    Angel Oak Mortgage REIT
    +11,23 % 22.08.
    TE Connectivity
    +1,71 % 22.08.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,87 % 22.08.
    IRESS
    +3,31 % 22.08.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 22.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 34 / 2025 reichen von +0,26 % bei US Lime & Minerals bis +144,86 % bei der 2020 Bulkers Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 34 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 34 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



