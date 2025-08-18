Sorgen Walmart, Home Depot & Co. jetzt für den Zoll-Crash 2.0?

Montag, 18. August: Palo Alto Networks

Nach starken Kursanstiegen in den vergangenen zweieinhalb Jahren scheint die Luft bei Cybersecurity-Werten erstmal raus zu sein. Die Anteile von Margenkönig Fortinet crashten jüngst nach einer Prognosesenkung, bei Cloudflare kam trotz sehr starker Quartalszahlen kein neuer Schwung auf und bei Palo Alto Networks reagierten Investoren zuletzt irritiert über die geplante Übernahme von CyberArk. Einige Research-Häuser, darunter KeyBanc, strichen nach deren Bekanntwerden sogar ihre Kaufempfehlungen oder reduzierten ihre Kursziele.

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung scheint trotz anhaltend hohen Wachstums nur noch wenig zu holen. Für das laufende Geschäftsjahr ist Palo Alto Networks bereits mit dem 54,1-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2026 beträgt das geschätzte KGV 48,1. Das ist für eine wachsende Zahl an Investoren nicht mehr attraktiv, zumal das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 2,67 weit über dem als attraktiv geltenden Wert von 1 liegt.

Wenn hier also neues Feuer entfacht werden soll, dann wird dies nur mithilfe von Quartalszahlen gelingen, welche die Erwartungen weit übertreffen. Auch eine Anhebung der Jahresziele sollte her, um wenigstens die künftige Bewertung wieder attraktiver erscheinen zu lassen. Für die Ist-Zahlen gilt es, einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar vorzulegen, beim bereinigten Gewinn pro Aktie sind 0,89 US-Dollar erwartet. Das impliziert gegenüber dem Vorjahresquartal Anstiege von 14,2 beziehungsweise 17,1 Prozent.

Am Optionsmarkt wetten Händlerinnen und Händler überwiegend auf eine nach den Zahlen steigende Aktie. Der Call-Anteil der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegt bei 56,9 Prozent. Ihnen steht eine Put-Quote von 43,1 Prozent gegenüber. In den Optionen eingepreist ist eine Kursreaktion der Aktie von bis zu 7,9 Prozent.

Dienstag, 19. August: Home Depot

Die Dynamik auf dem US-Häusermarkt hat zuletzt trotz sinkender Hypothekenzinsen immer weiter nachgelassen, während der Bestand vor der Verhängung von Importzöllen noch georderter Waren sinkt. Damit dürfte Home Depot neben einer sinkenden Nachfrage auch mit schrumpfenden Margen zu kämpfen haben.

Wie stark die Erzeuger- und Großhandelspreise zuletzt gestiegen sind, haben die am Donnerstag veröffentlichten PPI-Daten bewiesen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Home Depot am Dienstag (und Mitbewerber Lowe's im Rahmen seiner Quartalszahlen am Mittwoch) bekannt gibt, höhere Preise zukünftig doch an seine Kundinnen und Kunden weiterzugeben – und als einer der reichweitenstärksten US-Einzelhändler damit die Furcht vor einer Zollinflation zurückbringt.

Trotz des wachsenden Gegenwindes wird am Markt noch einmal mit einem gegenüber dem Vorjahr verbesserten Ergebnis gerechnet. Die Erlöse sollen von 43,18 auf 45,31 Milliarden US-Dollar und damit um 4,9 Prozent steigen. Für den Gewinn prognostizieren Analystinnen und Analysten einen Anstieg von 4,60 auf 4,69 US-Dollar pro Aktie – hier patzte Home Depot allerdings bereits in den vergangenen zwei Quartalen.

Bei der Aktie der größten US-Heimwerkerkette ist mit einer Kursreaktion von bis zu 4,0 Prozent zu rechnen. Gegenüber dem Quartalsbericht sind Händlerinnen und Händler ausgesprochen hoffnungsvoll. Der Call-Anteil liegt bei stolzen 70,3 Prozent.

Dienstag, 19. August: Opera

Üblicherweise ist der Browseranbieter Opera kein Wert, der an dieser Stelle Beachtung finden würde. Ersten ist das Unternehmen zwar an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistet, aber eigentlich in Oslo beheimatet. Und zweitens ist das Unternehmen mit einem Börsenwert von 1,46 Milliarden US-Dollar zu klein und zu wenig schwergewichtig, um auch am gesamten Markt oder wenigstens innerhalb seiner Branche für größere Bewegung zu sorgen.

Doch genau dieser Umstand könnte den Konzern in den Mittelpunkt rücken lassen, nachdem das KI-Startup Perplexity in der vergangenen Woche in einem Publicity Stunt ein Kaufangebot für Alphabets Chrome-Browser abgegeben hat – für 35 Milliarden US-Dollar. Eine Beleidigung für den Mutterkonzern, da der Börsenwert von Alphabets Browsertochter auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt wird.

Hinter der Kaufofferte verbirgt sich jedoch die Erwartung, dass direkt in Webbrowser integrierte KI-Features einen hohen kommerziellen Wert besitzen und selbst das Suchmaschinengeschäft von Alphabet bedrohen könnten. Genau das bietet Opera mit seinen an Nischenuser gerichteten Browsern bereits, was in den vergangenen Quartalen zu einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum geführt hat. Gegenwärtig ist das Unternehmen mit einem KGV von 13,9 und einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,72 einer der am günstigsten bewerteten KI-Titel und könnte nach dem Perplexity-Vorstoß nun auch in das Visier potenzieller Käufer geraten.

Für den Umsatz wird mit einem Wachstum von 25,3 Prozent auf 137,44 Millionen US-Dollar gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) soll bei 0,26 US-Dollar und damit um 18 Cent unter dem Vorjahresergebnis liegen. In den vergangenen drei Jahren hat Opera die Erwartungen nur ein einziges Mal verfehlt.

Als vergleichsweise kleiner Wert handelt die Aktie von Opera mit einer hohen Schwankungsfreude, dementsprechend hoch ist neben der impliziten Volatilität auch die eingepreiste Kursreaktion mit ±17,4 Prozent. In den vergangenen Quartalen handelte die Aktie jedoch zuverlässig unter der vorab implizierten Schwankungsbreite. Die Stimmung kann mit Blick auf die Verteilung der Kontrake als euphorisch bezeichnet werden: Der Call-Anteil liegt bei 87,0 Prozent.

Mittwoch, 20. August: TJX Companies

Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Einzelhändlern, die vor allem untere Einkommensgruppen bedienen, werden in dieser Woche die Bargain-Retailer TJX Companies sowie Mitbewerber Ross Stores (am Donnerstagabend, s.u.) geben. Bislang profitierten diese vor allem von der wachsenden Konsumzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher, da auch mittlere Einkommensgruppen verstärkt hier auf Schnäppchenjagd gegangen sind. Lässt dieser Trend nun nach, wäre das mit Blick auf die stark vom privaten Konsum abhängige US-Wirtschaft ein schlechtes Zeichen.

Die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle hingegen bleibt abzuwarten. Einerseits kauft TJX Companies bereits importierte Altwarenbestände von Markenketten auf, andererseits könnten diese ihre höheren Einkaufskosten an den Betreiber von TJX- und TK-Maxx-Märkten (in Europa) weitergeben. Der Konzern steht dann vor der Entscheidung diese entweder an seine Kundinnen und Kunden durchzureichen oder sinkende Margen in Kauf zu nehmen.

Für das abgelaufene Quartal hatte das Unternehmen im Rahmen seines letzten Ergebnisberichtes schon eine Prognoseanpassung vorgenommen und eine Margenverschlechterung um 40 bis 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Nichtsdestotrotz wird am Markt vor allem aufgrund des anhaltenden internationalen Expansionskurses noch einmal mit einer Verbesserung der Ergebnisse gerechnet. Der Konzernumsatz soll von 13,47 auf 14,16 Milliarden US-Dollar geklettert sein, der bereinigte Gewinn pro Aktie um 5 Cent auf 1,01 US-Dollar.

So bullish die Erwartungshaltung der Optionshändlerinnen und -händler gegenüber den Opera-Zahlen ist, so bearish ist sie für das Ergebnis von TJX Companies. Hier steht ein Call-Anteil von 15,0 Prozent einer Mauer aus Put-Kontrakten gegenüber. Eingepreist ist mit 4,3 Prozent eine in den vergangenen Quartalen übliche Kursreaktion.

Donnerstag, 21. August: Walmart

Das Earnings-Highlight der kommenden Woche ist unumstritten das Ergebnis von Einzelhandelsriese Walmart. Aufgrund seiner schieren Größe gilt das Unternehmen als Kanarienvogel der US-Wirtschaft. Sollte sich der Konzern skeptisch zur Nachfrage seiner Kundinnen und Kunden oder den Auswirkungen von Importzöllen auf seine Ertragslage (und die seiner Mitbewerber) äußern, könnte das schwerwiegende Folgen für den Aktienmarkt haben, der aktuell "priced for perfection", also für das Eintreten der besten aller anzunehmenden Umstände bepreist ist.

Doch auch die Aktie selbst ist angesichts der inzwischen enormen Unternehmensbewertung hohen Herausforderungen ausgesetzt. In den vergangenen 5 Jahren war Walmart durchschnittlich mit dem 26,6-Fachen seiner Gewinne bewertet. Gegenwärtig liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 37,9 um knapp 43 Prozent darüber.

Auch bei vielen anderen Bewertungskennziffern handelt Walmart um 40 bis über 60 Prozent über seinem historischen Mittel. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung hin, die nur durch ein bärenstarkes Quartalsergebnis und einen makellosen Ausblick gerechtfertigt werden kann. Hierfür setzen Anlegerinnen und Anleger auf weiter steigende Werbeerlöse, nachdem das Unternehmen das Geschäftsmodell von Amazon kopiert hat, die Reihenfolge der Produktsuche von Werbezahlungen abhängig zu machen.

Gegenüber über dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzanstieg von 3,9 Prozent auf 174,24 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird von Expertinnen und Experten auf 0,74 US-Dollar und damit um 7 Cent höher als im Vergleichszeitraum veranschlagt.

Am Optionsmarkt wird erwartet, dass Walmart mit seinen Zahlen für Enttäuschung sorgt. Die Pessimisten sind mit einem Put-Anteil von 64,3 Prozent klar im Vorteil. Die implizierte Kursreaktion liegt bei ±4,7 Prozent, das ist ein für die Aktie üblicher Wert.

