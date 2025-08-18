Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Container-Management ausgezeichnet
Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 6. August veröffentlichte Gartner den
Magic Quadrant for Container Management 2025 und positionierte Huawei im
"Leaders"-Quadrant . Diese Anerkennung ist auf das umfassende Know-how und die
strategischen Investitionen von Huawei Cloud in Cloud Native 2.0 zurückzuführen.
Huawei Cloud hat mit der Einführung mehrerer innovativer Container-Produkte wie
CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) und dem Ubiquitous
Cloud-Native Service (UCS) eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Produkte bieten
die optimale Cloud-native Infrastruktur für die Verwaltung großer, skalierbarer
Container-Workloads in Public Clouds, verteilten Clouds, Hybrid Clouds und
Edge-Umgebungen.
Huawei Cloud ist in allen untersuchten Anwendungsfällen wettbewerbsfähig,
darunter neue Cloud-native Anwendungen, Containerisierung bestehender
Anwendungen, KI-Container, Edge-Anwendungen und Hybrid-Cloud-Anwendungen,
insbesondere im Bereich KI-Container.
Huawei Cloud leistet einen aktiven Beitrag zu Open-Source und ist führend im
Ökosystem für Cloud-native Technologien. Huawei Cloud hat an 82 CNCF-Projekten
mitgewirkt, hält über 20 Sitze als Project Maintainer und ist der einzige
chinesische Cloud-Anbieter , der eine Position als Vice-Chair im Technical
Oversight Committee (TOC) der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) innehat.
Huawei Cloud bietet die branchenweit umfassendste Container-Produktmatrix, die
Public Cloud-, Distributed Cloud-, Hybrid Cloud- und Edge-Szenarien abdeckt, und
hat sich weltweit durchgesetzt.
Starzplay, eine OTT-Plattform im Nahen Osten, nutzte Huawei Cloud CCI für den
Übergang zu einer serverlosen Architektur und konnte so Millionen von
Zugriffsanfragen während der Cricket-Weltmeisterschaft 2024 verarbeiten und
gleichzeitig die Ressourcenkosten um 20 % senken.
Der führende singapurische Logistikdienstleister Ninja Van nutzt vollständig
containerisierte Dienste mit Huawei Cloud CCE, um Unterbrechungen während
Spitzenzeiten zu vermeiden und die Effizienz der Auftragsabwicklung um 40 % zu
verbessern.
Chilquinta Energía, eines der drei großen chilenischen Energieunternehmen, hat
seine Big-Data-Plattform mit Huawei Cloud CCE Turbo auf eine Cloud-native
Architektur umgestellt und damit eine Verbesserung der durchschnittlichen
Leistung um 90 % erreicht und intelligentere Abläufe ermöglicht.
Die führende nigerianische E-Commerce-Plattform Konga hat vollständig auf eine
Cloud-native Architektur auf Basis von CCE Turbo umgestellt, die ein
reibungsloses Einkaufserlebnis für Millionen von monatlich aktiven Nutzerinnen
und Nutzern gewährleistet.
Chinas führende Plattform für visuelle Kreationen, Meitu, nutzt CCE und Ascend
Cloud Services, um die Bereitstellung und Inferenz verschiedener Modelle und
Algorithmen zu unterstützen. So wird eine schnelle Iteration groß angelegter
Schulungen gewährleistet und 200 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern pro
Monat ermöglicht, ihre Erinnerungen in Echtzeit zu teilen.
Huawei Cloud wird weiterhin mit globalen Betreibern zusammenarbeiten, um
Cloud-native Technologie-Innovationen voranzutreiben und gemeinsam erfolgreich
zu arbeiten.
Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Container Management 2025, 6. August 2025
Haftungsausschluss: Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder
Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden,
und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten
Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen.
Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungs- und
Beratungsorganisationen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen
ausgelegt werden.Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug
auf diese Marktforschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit
oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.
GARTNER, MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken der Gartner,
Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und
werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.
Pressekontakt:
Liang Xu,
cyril.xuliang@huawei.com
