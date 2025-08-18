Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Container-Management ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 6. August veröffentlichte Gartner den

Magic Quadrant for Container Management 2025 und positionierte Huawei im

"Leaders"-Quadrant . Diese Anerkennung ist auf das umfassende Know-how und die

strategischen Investitionen von Huawei Cloud in Cloud Native 2.0 zurückzuführen.

Huawei Cloud hat mit der Einführung mehrerer innovativer Container-Produkte wie

CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) und dem Ubiquitous

Cloud-Native Service (UCS) eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Produkte bieten

die optimale Cloud-native Infrastruktur für die Verwaltung großer, skalierbarer

Container-Workloads in Public Clouds, verteilten Clouds, Hybrid Clouds und

Edge-Umgebungen.



Huawei Cloud ist in allen untersuchten Anwendungsfällen wettbewerbsfähig,

darunter neue Cloud-native Anwendungen, Containerisierung bestehender

Anwendungen, KI-Container, Edge-Anwendungen und Hybrid-Cloud-Anwendungen,

insbesondere im Bereich KI-Container.





Huawei Cloud leistet einen aktiven Beitrag zu Open-Source und ist führend im

Ökosystem für Cloud-native Technologien. Huawei Cloud hat an 82 CNCF-Projekten

mitgewirkt, hält über 20 Sitze als Project Maintainer und ist der einzige

chinesische Cloud-Anbieter , der eine Position als Vice-Chair im Technical

Oversight Committee (TOC) der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) innehat.



Huawei Cloud bietet die branchenweit umfassendste Container-Produktmatrix, die

Public Cloud-, Distributed Cloud-, Hybrid Cloud- und Edge-Szenarien abdeckt, und

hat sich weltweit durchgesetzt.



Starzplay, eine OTT-Plattform im Nahen Osten, nutzte Huawei Cloud CCI für den

Übergang zu einer serverlosen Architektur und konnte so Millionen von

Zugriffsanfragen während der Cricket-Weltmeisterschaft 2024 verarbeiten und

gleichzeitig die Ressourcenkosten um 20 % senken.



Der führende singapurische Logistikdienstleister Ninja Van nutzt vollständig

containerisierte Dienste mit Huawei Cloud CCE, um Unterbrechungen während

Spitzenzeiten zu vermeiden und die Effizienz der Auftragsabwicklung um 40 % zu

verbessern.



Chilquinta Energía, eines der drei großen chilenischen Energieunternehmen, hat

seine Big-Data-Plattform mit Huawei Cloud CCE Turbo auf eine Cloud-native

Architektur umgestellt und damit eine Verbesserung der durchschnittlichen

Leistung um 90 % erreicht und intelligentere Abläufe ermöglicht.



Die führende nigerianische E-Commerce-Plattform Konga hat vollständig auf eine

Cloud-native Architektur auf Basis von CCE Turbo umgestellt, die ein

reibungsloses Einkaufserlebnis für Millionen von monatlich aktiven Nutzerinnen

und Nutzern gewährleistet.



Chinas führende Plattform für visuelle Kreationen, Meitu, nutzt CCE und Ascend

Cloud Services, um die Bereitstellung und Inferenz verschiedener Modelle und

Algorithmen zu unterstützen. So wird eine schnelle Iteration groß angelegter

Schulungen gewährleistet und 200 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern pro

Monat ermöglicht, ihre Erinnerungen in Echtzeit zu teilen.



Huawei Cloud wird weiterhin mit globalen Betreibern zusammenarbeiten, um

Cloud-native Technologie-Innovationen voranzutreiben und gemeinsam erfolgreich

zu arbeiten.



Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Container Management 2025, 6. August 2025



Haftungsausschluss: Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder

Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden,

und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten

Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen.

Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungs- und

Beratungsorganisationen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen

ausgelegt werden.Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug

auf diese Marktforschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit

oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.



GARTNER, MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken der Gartner,

Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und

werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



