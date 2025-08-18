    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    Huawei als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Container-Management ausgezeichnet

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 6. August veröffentlichte Gartner den
    Magic Quadrant for Container Management 2025 und positionierte Huawei im
    "Leaders"-Quadrant . Diese Anerkennung ist auf das umfassende Know-how und die
    strategischen Investitionen von Huawei Cloud in Cloud Native 2.0 zurückzuführen.
    Huawei Cloud hat mit der Einführung mehrerer innovativer Container-Produkte wie
    CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) und dem Ubiquitous
    Cloud-Native Service (UCS) eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Produkte bieten
    die optimale Cloud-native Infrastruktur für die Verwaltung großer, skalierbarer
    Container-Workloads in Public Clouds, verteilten Clouds, Hybrid Clouds und
    Edge-Umgebungen.

    Huawei Cloud ist in allen untersuchten Anwendungsfällen wettbewerbsfähig,
    darunter neue Cloud-native Anwendungen, Containerisierung bestehender
    Anwendungen, KI-Container, Edge-Anwendungen und Hybrid-Cloud-Anwendungen,
    insbesondere im Bereich KI-Container.

    Huawei Cloud leistet einen aktiven Beitrag zu Open-Source und ist führend im
    Ökosystem für Cloud-native Technologien. Huawei Cloud hat an 82 CNCF-Projekten
    mitgewirkt, hält über 20 Sitze als Project Maintainer und ist der einzige
    chinesische Cloud-Anbieter , der eine Position als Vice-Chair im Technical
    Oversight Committee (TOC) der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) innehat.

    Huawei Cloud bietet die branchenweit umfassendste Container-Produktmatrix, die
    Public Cloud-, Distributed Cloud-, Hybrid Cloud- und Edge-Szenarien abdeckt, und
    hat sich weltweit durchgesetzt.

    Starzplay, eine OTT-Plattform im Nahen Osten, nutzte Huawei Cloud CCI für den
    Übergang zu einer serverlosen Architektur und konnte so Millionen von
    Zugriffsanfragen während der Cricket-Weltmeisterschaft 2024 verarbeiten und
    gleichzeitig die Ressourcenkosten um 20 % senken.

    Der führende singapurische Logistikdienstleister Ninja Van nutzt vollständig
    containerisierte Dienste mit Huawei Cloud CCE, um Unterbrechungen während
    Spitzenzeiten zu vermeiden und die Effizienz der Auftragsabwicklung um 40 % zu
    verbessern.

    Chilquinta Energía, eines der drei großen chilenischen Energieunternehmen, hat
    seine Big-Data-Plattform mit Huawei Cloud CCE Turbo auf eine Cloud-native
    Architektur umgestellt und damit eine Verbesserung der durchschnittlichen
    Leistung um 90 % erreicht und intelligentere Abläufe ermöglicht.

    Die führende nigerianische E-Commerce-Plattform Konga hat vollständig auf eine
    Cloud-native Architektur auf Basis von CCE Turbo umgestellt, die ein
    reibungsloses Einkaufserlebnis für Millionen von monatlich aktiven Nutzerinnen
    und Nutzern gewährleistet.

    Chinas führende Plattform für visuelle Kreationen, Meitu, nutzt CCE und Ascend
    Cloud Services, um die Bereitstellung und Inferenz verschiedener Modelle und
    Algorithmen zu unterstützen. So wird eine schnelle Iteration groß angelegter
    Schulungen gewährleistet und 200 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern pro
    Monat ermöglicht, ihre Erinnerungen in Echtzeit zu teilen.

    Huawei Cloud wird weiterhin mit globalen Betreibern zusammenarbeiten, um
    Cloud-native Technologie-Innovationen voranzutreiben und gemeinsam erfolgreich
    zu arbeiten.

    Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Container Management 2025, 6. August 2025

    Haftungsausschluss: Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder
    Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden,
    und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten
    Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen.
    Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungs- und
    Beratungsorganisationen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen
    ausgelegt werden.Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug
    auf diese Marktforschung ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit
    oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

    GARTNER, MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken der Gartner,
    Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und
    werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750458/Gartner___Figure_1_Magic_Quadran
    t_for_Container_Management.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-als-leade
    r-im-gartner-magic-quadrant-fur-container-management-ausgezeichnet-302531904.htm
    l

    Pressekontakt:

    Liang Xu,
    cyril.xuliang@huawei.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162866/6098404
    OTS: HUAWEI CLOUD




    4 im Artikel enthaltene Werte
