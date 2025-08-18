DAX mit freundlichem Start erwartet
Am Freitag entstand beim DAX überdies eine hochinteressante Entwicklung, gleich zu Beginn des Handels stürmte der Index über die Barriere von 24.500 Punkten, fiel intraday aber wieder auf den Donnerstagsschlussstand um 24.360 Punkten zurück, wodurch aus technischer Sicht ein latenter Fehlausbruch vorliegt. In den vorherigen Abwärtstrend, bestehend seit dem Rekordhoch vom 10. Juli ist der Index aber nicht zurückgefallen, wodurch immer noch die Annahme einer bullischen Flagge im Raum steht, die übergeordnet trendbestätigend wirkt und weiterhin Anstiegschancen auf 24.639, 24.730 und in der Spitze 24.961 Punkte birgt. Für ein solches Szenario wird aber nachhaltiger Ausbruch über 24.500 Punkte vorausgesetzt! Insgesamt bleiben bis zu einer anderen Signallage die Kursmuster als bullisch zu bewerten. Ein Rückzug des Barometers unter 23.968 Punkte würde aber eine deutliche Eintrübung hervorrufen, rasche Abschläge in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.924 Punkten und darunter 23.500 Punkte blieben aller Wahrscheinlichkeit nach dann nicht aus.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.359 Punkten
Kurzfristiger Abwärtstrend überwunden, aber schwerer Start erwartet
Keine nachhaltigen Impulse vom Alaska-Treff zwischen Trump und Putin - Jackson Hole rückt jetzt in den Fokus
Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich
Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen weiter - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, Trump mahnt Abkommen an!
China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben
V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Nervosität weicht Optimismus
Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.730 und 24.790 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye könnte sehr bald wieder starten!
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (13. August 2025): Bei 16,96% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 17,47%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
Turbo LONG-Schein : DU0G2L
Einstieg Stop-Buy-Order : 23.500 Punkte
Kursziel : 24.639 / 24.730 Punkte
Stopp : 24.215 Punkte
Renditechance : 50 Prozent
Take Profit: 13,97 Euro im Schein
Zeithorizont : 4 - 8 Tage
Weitere Trading-Idee:
Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.730 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU0G2L
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|10,57 - 10,60 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.346,59 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.346,59 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.359,31 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.639 Punkte
|Hebel:
|23,02
|Kurschance:
|+ 25 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY5K7A
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,99 - 9,02 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|25.262,26 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|25.262,26 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.359,31 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|27,01
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
